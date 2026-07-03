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Главная Новости дня Основная сдерживающая сила: Зеленский поздравил с Днем зенитных ракетных войск

Основная сдерживающая сила: Зеленский поздравил с Днем зенитных ракетных войск

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:53
Зеленский поздравил с Днём зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ
Срочная новость

День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. Воинов, которые днём и ночью защищают наших людей, города и критически важную инфраструктуру от российских атак. Именно зенитные ракетные войска являются основной сдерживающей силой, препятствующей вторжению российской авиации в наше воздушное пространство. Беспилотники, ракеты, авиация — за годы войны наши зенитчики сбили уже десятки тысяч вражеских целей. И результаты этой работы видят все мы. Именно украинский дивизион Patriot 4 мая 2023 года впервые в мире сбил аэробаллистическую ракету «Кинжал».

Украина уже пятый год живет под постоянными массированными воздушными ударами. Современный мир до сих пор не сталкивался с атаками такого масштаба. И несмотря на это, наши зенитчики ежедневно доказывают свою эффективность, защищая украинское небо. Воины успешно освоили и работают с современными иностранными системами противовоздушной обороны. Боевой опыт зенитных ракетных войск является одним из самых больших в мире.

Спасибо каждому и каждой за вашу службу, за точность и за каждую спасённую жизнь.

Фото: Воздушные силы Вооружённых Сил Украины, воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВСУ, 208-я зенитная ракетная Херсонская бригада.

 

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Автор:
Евтушенко Алина
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