Главнокомандующий ВСУ поздравил украинских зенитчиков с праздником

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск Воздушных сил с их профессиональным праздником. Генерал подчеркнул, что с началом большой войны боевые расчеты стали настоящим надежным щитом для украинского неба. Они ежедневно спасают тысячи жизней гражданских лиц, отражая круглосуточные вражеские атаки баллистических ракет и дронов по городам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное поздравление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Успешная работа зенитчиков

Как отметил Сырский, украинские зенитчики за считанные секунды обнаруживают и уничтожают любые воздушные цели российских оккупантов в разных регионах страны. Наши бойцы продемонстрировали высокое боевое мастерство, когда начали массово применять современные западные комплексы вместе с отечественными системами.

"С начала полномасштабной российской агрессии вы стали надёжным щитом украинского неба. Каждый день и каждую ночь ваши боевые расчеты отражают атаки крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников и авиации, защищая наши города и поселки, инфраструктурные и производственные объекты, мирных жителей и нашу армию", — заявил главнокомандующий.

Почтение памяти погибших

Также Сырский выразил искреннюю благодарность всему личному составу войск, включая инженеров, техников и специалистов по обеспечению. Отдельно генерал упомянул воинов-зенитчиков, отдавших жизнь в боях за независимость государства.

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"Склоняю голову перед памятью воинов-зенитчиков, отдавших жизнь за Украину. Их подвиг навсегда останется в истории нашего государства. Их собратья продолжат боевую работу, чтобы страна выстояла и победила в войне за независимость", — подчеркнул Сырский в своем обращении. Несмотря на тяжелые условия, боевые расчеты продолжают круглосуточное дежурство на позициях ради полной победы над врагом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины успешно уничтожают потенциал российских оккупационных войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что общая активность штурмов россиян на фронте уменьшилась на треть благодаря успешному проведению масштабной дальнобойной кампании.

Также мы писали, что в Украине происходит кардинальное изменение подхода к собственной артиллерии и ракетным силам, а главнокомандующий ВСУ уже утвердил стратегический документ. Согласно этим планам, в Украине к 2030 году намерены полностью избавиться от зависимости от зарубежных поставок и старого советского оружия.