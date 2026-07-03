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Головна Новини дня Основна стримуюча сила: Зеленський привітав з Днем зенітних ракетних військ

Основна стримуюча сила: Зеленський привітав з Днем зенітних ракетних військ

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 13:53
Зеленський привітав з Днем зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ
Термінова новина

День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Воїнів, які вдень і вночі захищають наших людей, міста та критично важливу інфраструктуру від російських атак. Саме зенітні ракетні війська є основною стримуючою силою від вторгнення російської авіації в наш повітряний простір. Безпілотники, ракети, авіація – за роки війни наші зенітники збили вже десятки тисяч ворожих цілей. І результати цієї роботи бачимо всі ми. Саме український дивізіон Patriot 4 травня 2023 року вперше у світі збив аеробалістичну ракету "Кинджал".

Україна вже пʼятий рік живе під постійними масованими повітряними ударами. Сучасний світ досі не стикався з атаками такого масштабу. І попри це наші зенітники щодня доводять свою ефективність, захищаючи українське небо. Воїни успішно опанували і працюють із сучасними іноземними системами протиповітряної оборони. Бойовий досвід зенітних ракетних військ є одним із найбільших у світі.

Дякую кожному й кожній за вашу службу, за точність і за кожне врятоване життя.

Фото: Повітряні сили Збройних Сил України, повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, 208-ма зенітна ракетна Херсонська бригада.

 

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Автор:
Євтушенко Аліна
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