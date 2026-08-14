Кухарчук: Без Коновальця не існувало б незалежної України

Перепоховання Євгена Коновальця. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що діяльність Євгена Коновальця стала одним із фундаментів, на яких у майбутньому постала незалежна Україна. За його словами, Коновалець заклав систему, яка дозволила українському визвольному руху продовжувати боротьбу навіть після поразки Української революції.

Про це Кухарчук розповів в ефірі День.LIVE.

Кухарчук пояснив значення діяльності Коновальця для України

За словами заступника командира Третього армійського корпусу, між діяльністю Коновальця та появою незалежної України існує прямий причинно-наслідковий зв’язок.

"Внаслідок того, що був Євген Коновалець, внаслідок цього є така держава, як Україна. Оскільки закладання фундаментальних підвалин ним дало можливість такій державі, як Україна, у 1991 році здійснитися", — заявив Кухарчук.

Він наголосив, що Коновалець став провідником українського визвольного руху не завдяки формальній владі, а через визнання його лідерства та створення організованої системи боротьби.

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"Статус вождя Коновалець здобув не за рахунок влади, тому що фактично влади як такої у нього не було, тому що не було державної інституції, а саме внаслідок визнання, внаслідок того, що він будував системи", — пояснив військовий.

Коновалець заклав основу для продовження боротьби

Кухарчук зазначив, що одним із головних здобутків Коновальця стало усвідомлення необхідності продовжувати боротьбу за незалежність навіть після поразки у війні.

За його словами, створення Української військової організації та Організації українських націоналістів стало частиною системи, яка зберегла український визвольний рух для наступних поколінь.

"Поклавши все своє життя на боротьбу, він дав можливість зрозуміти, усвідомити, що у випадку програшу війни боротьба як така не закінчується", — сказав Кухарчук.

Він додав, що значення діяльності Коновальця не варто обмежувати лише українським націоналістичним рухом чи окремими військовими підрозділами.

"Тут питання не у важливості його для націоналістів, для підрозділу чи ще для когось. Тут питання в тому, що не було б цієї людини, не було б нас із вами як українців сьогодні", — наголосив заступник командира корпусу.

Хто такий Євгена Коновалець

Євген Коновалець — один із провідних діячів українського визвольного руху першої половини XX століття, командир Корпусу Січових стрільців та засновник Української військової організації й Організації українських націоналістів.

У 1938 році Коновальця в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Полковника поховали в Нідерландах із наміром у майбутньому перепоховати його на батьківщині після відновлення незалежності України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Білецький разом із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві. Церемонія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ після повернення останків полковника в Україну.

Раніше Новини.LIVE писали, що прах Євгена Коновальця 13 серпня повернули в Україну для перепоховання. Його зустріли з державними та військовими почестями, а перепоховання планують провести на Національному військовому меморіальному кладовищі.