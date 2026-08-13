Прах Євгена Коновальця повернули в Україну для перепоховання

Перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Ірина Верещук/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Прах полковника Армії Української Народної Республіки, командира Січових Стрільців та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця 13 серпня доставили в Україну. На рідній землі його зустріли з державними та військовими почестями. Останки українського військового діяча планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це 13 серпня повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, передає Новини.LIVE.

"На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями", — написала Верещук.

Коли перепоховають Євгена Коновальця

Державна церемонія перепоховання першого голови ОУН відбудеться після проведення церковних заходів. У ній планують взяти участь президент України Володимир Зеленський, представники уряду, парламенту та військові.

Перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Ірина Верещук/Facebook

Точну дату церемонії заздалегідь не оголошували з міркувань безпеки.

11 серпня в Нідерландах на кладовищі Кросвейк у Роттердамі провели ексгумацію останків Коновальця. Після цього їх підготували до транспортування в Україну.

Хто такий Євген Коновалець

Євген Коновалець — полковник Армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації та перший голова Організації українських націоналістів.

Перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Ірина Верещук/Facebook

Він загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі внаслідок убивства, організованого радянськими спецслужбами. Коновальця вбив радянський диверсант Павло Судоплатов, який передав йому вибухівку, замасковану під подарунок.

Після загибелі Коновальця поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. Його могила мала статус тимчасової, оскільки передбачалося, що в майбутньому українського військового та політичного діяча перепоховають на території України.

Як писали Новини.LIVE, 11 серпня в Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Тоді повідомлялося, що прах першого голови ОУН планують повернути в Україну та перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні планують створити Пантеон видатних українців. Очільник Офісу президента Кирило Буданов називав повернення праху полковника Андрія Мельника початком цього проєкту та наголошував, що меморіал має стати символом боротьби України за свободу й незалежність.