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Главная Новости дня Тело Кашпировского могут перевезти из РФ в Винницу для захоронения

Тело Кашпировского могут перевезти из РФ в Винницу для захоронения

Ua ru
8 октября 2026 22:38
Кашпировского похоронят в Виннице: тело привезут из РФ
Советский врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский. Фото: российские СМИ

Тело известного психотерапевта и гипнотизера Анатолия Кашпировского могут перевезти из России в Украину. Вероятно, маршрут будет проходить через территорию Европейского Союза, в частности через Польшу. Кашпировского могут похоронить на семейном участке в Виннице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Тело Кашпировского могут перевезти из РФ в Украину

Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет в больнице. По имеющейся информации, причиной смерти стало резкое падение давления на фоне онкологического заболевания.

Прощание с психотерапевтом состоялось в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. После этого гроб подготовили к транспортировке. По данным российских СМИ, тело Кашпировского на микроавтобусе отправили в направлении границы с Беларусью.

Похороны могут состояться в Виннице

Российские СМИ утверждают, что тело Кашпировского планируют доставить в Украину через территорию ЕС. Вероятно, маршрут будет проходить через Польшу.

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В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Похоронить Кашпировского могут на семейном участке в Виннице. Там покоятся его родители — Михаил и Ядвига.

На этом же участке в 2018 году похоронили его дочь от первого брака Елену. Она погибла в Канаде в возрасте 50 лет.

При этом родственники Кашпировского, как сообщается, решили не кремировать его тело. По имеющейся информации, сам психотерапевт якобы завещал провести после смерти именно кремацию.

Жизнь Кашпировского в Украине и гражданство РФ

Анатолий Кашпировский родился в селе Ставница в Хмельницкой области. Значительную часть жизни он провёл в Украине, в частности работал в Винницкой психиатрической больнице.

После распада Советского Союза Кашпировский покинул свою квартиру в Киеве и получил российское гражданство. В начале 1990-х годов он стал депутатом Государственной думы РФ от Либерально-демократической партии России.

В последние годы Кашпировский жил в России и был депутатом Госдумы РФ от ЛДПР Владимира Жириновского.

Широкую популярность Кашпировский приобрел в конце 1980-х — начале 1990-х годов благодаря телевизионным сеансам гипноза и так называемого исцеления. Его эфиры собирали миллионы зрителей и стали одним из самых известных феноменов позднесоветского телевидения.

В начале телевизионной карьеры Кашпировский демонстрировал хирургические операции без анестезии. Он утверждал, что с помощью гипноза может влиять на восприятие боли пациентами.

Позже Кашпировский проводил массовые сеансы в Украине, России, других постсоветских странах и США. Он заявлял о способности помогать людям с помощью гипноза и внушения.

Его методы имели многочисленных сторонников, однако медицинское сообщество неоднократно подвергало их критике.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года Евгения Коновальца официально перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский, который заявил о дальнейшем возвращении останков других украинских деятелей из-за рубежа.

Новини.LIVE также писали, что глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что возвращение праха полковника Андрея Мельника в Украину является историческим актом восстановления справедливости. Мельника вместе с женой Софией планируют перезахоронить в Украине после передачи их останков украинской стороне. По словам Буданова, это станет началом создания Пантеона выдающихся украинцев.

Винница Украина врачи психиатр тело Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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