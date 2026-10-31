Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Україна передала європейським партнерам шість пакетів санкційних пропозицій проти російських підприємств, які розробляють і виготовляють балістичні ракети. Київ також працює над обмеженнями для виробників крилатих ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, інформує Новини.LIVE.

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Україна хоче посилити санкції проти виробників балістики РФ

МЗС України проводить спеціальну санкційну кампанію проти російських підприємств, причетних до виробництва балістичної зброї. За словами Георгія Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга порушує це питання майже під час кожних переговорів із європейськими партнерами.

Україна вже передала шість пакетів санкційних заходів. Вони спрямовані безпосередньо проти російських заводів та інститутів, які розробляють і виробляють ракети "Іскандер-М", "РМ-48У" та інші балістичні ракети.

Робота над обмеженнями проти російського військово-промислового комплексу триває. Зокрема, українська сторона опрацьовує санкційні заходи щодо підприємств, які виробляють крилаті ракети та ударні безпілотники.

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Україна намагається зупинити запуск "Рассвету"

Ще одним напрямом роботи українських дипломатів є протидія планам Росії запустити супутникову систему зв'язку "Рассвет". Над цим питанням МЗС працює спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Україна прагне не допустити використання системи для дистанційного керування реактивними "Шахедами" та іншими засобами ураження, які Росія застосовує проти українських міст.

"Наше завдання, серед іншого, щоб реактивні "Шахеди" та інші засоби не літали по українських містах під дистанційним керуванням російських операторів із застосуванням таких засобів, як "Рассвет", — пояснив Тихий.

Для протидії цим планам Україна взаємодіє з євроатлантичними партнерами в межах Міжнародного союзу електрозв'язку, а також на двосторонньому рівні.

За словами речника МЗС, українські дипломати вже двічі порушували це питання під час зустрічей із конгресменами США. Київ вважає, що Вашингтон може відіграти важливу роль у запобіганні запуску російської системи.

"Розуміємо, що йдеться не лише про протидію Росії, а також про протистояння з Китаєм. Вважаємо, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб включитися в протидії "Рассвету", — додав Тихий.

Україна веде переговори про використання заморожених активів РФ

Окремо Георгій Тихий розповів про роботу міжвідомчої групи з питань використання російських активів. Її очолює прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Як ви знаєте, країни-партнери заморозили порядку 330 мільярдів євро загалом в різних юрисдикціях. Ми постійно взаємодіємо з партнерами для того, щоб структурувати нові інструменти для довгострокового фінансування України", - додав Тихий.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 31 жовтня речник МЗС України Георгій Тихий спростував інформацію про можливу підготовку Південної Кореї до розриву дипломатичних відносин з Україною. За його словами, слова південнокорейського міністра закордонних справ Чо Хьона неправильно інтерпретували. Наразі сторони працюють над врегулюванням ситуації закритими дипломатичними каналами.

Також Новини.LIVE писали, що 30 жовтня Україна домовилася з міжнародними партнерами про забезпечення винищувачів F-16 боєприпасами калібру 20 мм до кінця 2026 року. Їх використовують для знищення російських реактивних безпілотників. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що домовленостей вдалося досягти завдяки спільній роботі дипломатів, Міноборони, військових та Офісу президента. Водночас Україна продовжує переговори щодо постачання таких снарядів на 2027 рік.