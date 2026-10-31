Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Украина передала европейским партнерам шесть пакетов предложений о введении санкций против российских предприятий, занимающихся разработкой и производством баллистических ракет. Киев также работает над ограничениями в отношении производителей крылатых ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает Новини.LIVE.

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Украина хочет ужесточить санкции против производителей баллистического оружия РФ

МИД Украины проводит специальную санкционную кампанию против российских предприятий, причастных к производству баллистического оружия. По словам Георгия Тихого, министр иностранных дел Андрей Сибига поднимает этот вопрос практически на каждых переговорах с европейскими партнерами.

Украина уже передала шесть пакетов санкционных мер. Они направлены непосредственно против российских заводов и институтов, которые разрабатывают и производят ракеты "Искандер-М", "РМ-48У" и другие баллистические ракеты.

Работа над ограничениями в отношении российского военно-промышленного комплекса продолжается. В частности, украинская сторона разрабатывает санкционные меры в отношении предприятий, производящих крылатые ракеты и ударные беспилотники.

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Украина пытается остановить запуск "Рассвета"

Еще одним направлением работы украинских дипломатов является противодействие планам России запустить спутниковую систему связи "Рассвет". Над этим вопросом МИД работает совместно с Министерством цифровой трансформации.

Украина стремится не допустить использования системы для дистанционного управления реактивными «Шахедами» и другими средствами поражения, которые Россия применяет против украинских городов.

"Наша задача, среди прочего, — не допустить, чтобы реактивные "Шахеды" и другие средства летали над украинскими городами под дистанционным управлением российских операторов с использованием таких средств, как "Рассвет", — пояснил Тихий.

Для противодействия этим планам Украина взаимодействует с евроатлантическими партнерами в рамках Международного союза электросвязи, а также на двустороннем уровне.

По словам представителя МИД, украинские дипломаты уже дважды поднимали этот вопрос во время встреч с конгрессменами США. Киев считает, что Вашингтон может сыграть важную роль в предотвращении запуска российской системы.

"Понимаем, что речь идет не только о противодействии России, но и о противостоянии с Китаем. Считаем, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы присоединиться к противодействию "Рассвету", — добавил Тихий.

Украина ведет переговоры об использовании замороженных активов РФ

Отдельно Георгий Тихий рассказал о работе межведомственной группы по вопросам использования российских активов. Ее возглавляет премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Как вы знаете, страны-партнеры заморозили около 330 миллиардов евро в различных юрисдикциях. Мы постоянно взаимодействуем с партнерами, чтобы разработать новые инструменты для долгосрочного финансирования Украины", — добавил Тихий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о возможной подготовке Южной Кореи к разрыву дипломатических отношений с Украиной. По его словам, слова южнокорейского министра иностранных дел Чо Хёна были неверно интерпретированы. В настоящее время стороны работают над урегулированием ситуации по закрытым дипломатическим каналам.

Также Новини.LIVE писали, что 30 октября Украина договорилась с международными партнерами об обеспечении истребителей F-16 боеприпасами калибра 20 мм до конца 2026 года. Их используют для уничтожения российских реактивных беспилотников. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий отметил, что договоренностей удалось достичь благодаря совместной работе дипломатов, Минобороны, военных и Офиса президента. В то же время Украина продолжает переговоры о поставках таких снарядов на 2027 год.