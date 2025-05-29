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Тихий назвав, чого очікує Україна від візиту глави МЗС Туреччини

29 травня 2025 19:11
Аркадій Пастула - Редактор
Візит глави МЗС Туреччини до України — чого очікує Київ
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: mfa.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що очікує країна від візиту глави МЗС Туреччини Хакана Фідана. Він зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це Георгій Тихий розповів під час спілкування з журналістами у соцмережі X у четвер, 29 травня.

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"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після свого візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", — наголосив Тихий.

Крім того, буде порушено більше регіональних питань. Ймовірно, міністри також обговорять ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, Хакан Фідан перебуватиме в Україні протягом двох днів. Перед цим він був у Росії.

А лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що готовий прийняти наступний раунд переговорів між Росією та Україною.

Туреччина МЗС Андрій Сибіга Україна політики Росія
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