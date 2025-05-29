Візит глави МЗС Туреччини до України — чого очікує Київ

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: mfa.gov.ua

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що очікує країна від візиту глави МЗС Туреччини Хакана Фідана. Він зустрінеться з українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це Георгій Тихий розповів під час спілкування з журналістами у соцмережі X у четвер, 29 травня.

Реклама

Читайте також:

🔴 Live from @MFA_Ukraine in Kyiv, answering your questions about Ukraine’s foreign policy. Ask in the comments section below, I’ll try to take as many as I can. https://t.co/mozfKWNOxi — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) May 29, 2025

Візит Фідана в Україну

"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після свого візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", — наголосив Тихий.

Крім того, буде порушено більше регіональних питань. Ймовірно, міністри також обговорять ситуацію в Сирії.

Нагадаємо, Хакан Фідан перебуватиме в Україні протягом двох днів. Перед цим він був у Росії.

А лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що готовий прийняти наступний раунд переговорів між Росією та Україною.