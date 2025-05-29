Визит главы МИД Турции в Украину — чего ожидает Киев

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: mfa.gov.ua

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что ожидает страна от визита главы МИД Турции Хакана Фидана. Он встретится с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Об этом Георгий Тихий рассказал во время общения с журналистами в соцсети X в четверг, 29 мая.

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🔴 Прямой эфир из @MFA_Ukraine в Киеве, отвечаю на ваши вопросы о внешней политике Украины. Спрашивайте в разделе комментариев ниже, постараюсь ответить как можно больше. https://t.co/mozfKWNOxi - Георгий Тихий (@SpoxUkraineMFA) 29 мая 2025 г.

Визит Фидана в Украину

"Мы понимаем, что министр Фидан приезжает после своего визита в Россию. Мы уверены, что ему будет что рассказать, что нам сообщить. И опять же, мы обсудим как мирные усилия, так и роль Турции в этих мирных усилиях, а также наше замечательное двустороннее сотрудничество", — подчеркнул Тихий.

Кроме того, будет затронуто больше региональных вопросов. Вероятно, министры также обсудят ситуацию в Сирии.

Напомним, Хакан Фидан будет находиться в Украине в течение двух дней. Перед этим он был в России.

А лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов принять следующий раунд переговоров между Россией и Украиной.