Тихановський заявив, що підтримує Україну та Зеленського

Сергій Тихановський. Фото: t.me/nashaniva

Звільнений білоруський політичний вʼязень Сергій Тихановський зробив заяву про Україну та свою поїздку до Криму. Він наголосив, що ніколи не був проросійським політиком.

Про це Сергій Тихановський сказав на пресконференції у неділю, 22 червня.

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Заява про Україну

Тихановський зауважив, що повністю підтримує Україну.

"Президенту Зеленському випала така важка доля. Те, що я пережив, — ніщо в порівнянні з тим, що пережив він. Він для мене герой. Я підтримую його абсолютно і беззастережно", — наголосив він.

Опозиціонер каже, що ніколи не був проросійським. У нього був бізнес, а офіси розташовувалися в Москві, Києві та компанія в Литві.

"І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог — режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде", — сказав він.

Поїздка до Криму в 2017 році

Тихановський прокоментував свої поїздку то тимчасово окупованого Криму в 2017 році. За його словами, тоді він не був політиком та не думав про політичні питання, а їхав як паломник.

Боротьба з Лукашенком

Тихановський закликав громадян "боротися з лукашизмом". За його словами, лідером білоруської опозиції залишається його дружина Світлана.

"Лідером опозиції є моя дружина, Світлана Тихановська, і я не збираюся тут ні на що претендувати. Людина, яка провела п'ять років в ізоляції, не може бути лідером. У нас тисячі таких лідерів, як я", — додав він.

Нагадаємо, 21 червня у Білорусі звільнили декількох політичних вʼязнів, у тому числі Сергій Тихановський.

А Новини.LIVE розповіли про життєвий шлях опозиціонера, його ув'язнення і багаторічну боротьбу.