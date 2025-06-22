Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тихановский сделал заявление о Зеленском и поездке в Крым

Тихановский сделал заявление о Зеленском и поездке в Крым

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 18:32
Тихановский заявил, что поддерживает Украину и Зеленского
Сергей Тихановский. Фото: t.me/nashaniva
Ключові моменти Заявление об Украине Поездка в Крым в 2017 году Борьба с Лукашенко

Освобожденный беларусский политический заключенный Сергей Тихановский сделал заявление об Украине и своей поездке в Крым. Он подчеркнул, что никогда не был пророссийским политиком.

Об этом Сергей Тихановский сказал на пресс-конференции в воскресенье, 22 июня.

Реклама
Читайте также:

Заявление об Украине

Тихановский отметил, что полностью поддерживает Украину.

"Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно", — подчеркнул он.

Оппозиционер говорит, что никогда не был пророссийским. У него был бизнес, а офисы располагались в Москве, Киеве и компания в Литве.

"И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг — режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет", — сказал он.

Поездка в Крым в 2017 году

Тихановский прокомментировал свои поездку то временно оккупированный Крым в 2017 году. По его словам, тогда он не был политиком и не думал о политических вопросах, а ехал как паломник.

Борьба с Лукашенко

Тихановский призвал граждан "бороться с лукашизмом". По его словам, лидером белорусской оппозиции остается его жена Светлана.

"Лидером оппозиции является моя жена, Светлана Тихановская, и я не собираюсь здесь ни на что претендовать. Человек, который провел пять лет в изоляции, не может быть лидером. У нас тысячи таких лидеров, как я", — добавил он.

Напомним, 21 июня в Беларуси освободили нескольких политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского.

А Новини.LIVE рассказали о жизненном пути оппозиционера, его заключении и многолетней борьбе.

Владимир Зеленский Беларусь Крым Светлана Тихановская Украина политики Сергей Тихановский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации