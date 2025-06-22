Тихановский заявил, что поддерживает Украину и Зеленского

Сергей Тихановский. Фото: t.me/nashaniva

Освобожденный беларусский политический заключенный Сергей Тихановский сделал заявление об Украине и своей поездке в Крым. Он подчеркнул, что никогда не был пророссийским политиком.

Об этом Сергей Тихановский сказал на пресс-конференции в воскресенье, 22 июня.

Реклама

Читайте также:

Заявление об Украине

Тихановский отметил, что полностью поддерживает Украину.

"Президенту Зеленскому выпала такая тяжелая судьба. То, что я пережил, — ничто по сравнению с тем, что пережил он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и безоговорочно", — подчеркнул он.

Оппозиционер говорит, что никогда не был пророссийским. У него был бизнес, а офисы располагались в Москве, Киеве и компания в Литве.

"И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг — режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет", — сказал он.

Поездка в Крым в 2017 году

Тихановский прокомментировал свои поездку то временно оккупированный Крым в 2017 году. По его словам, тогда он не был политиком и не думал о политических вопросах, а ехал как паломник.

Борьба с Лукашенко

Тихановский призвал граждан "бороться с лукашизмом". По его словам, лидером белорусской оппозиции остается его жена Светлана.

"Лидером оппозиции является моя жена, Светлана Тихановская, и я не собираюсь здесь ни на что претендовать. Человек, который провел пять лет в изоляции, не может быть лидером. У нас тысячи таких лидеров, как я", — добавил он.

Напомним, 21 июня в Беларуси освободили нескольких политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского.

А Новини.LIVE рассказали о жизненном пути оппозиционера, его заключении и многолетней борьбе.