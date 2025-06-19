Обмін полоненими 19 червня — у МВС розкрили деталі

Українські захисники, що повернулися додому в межах обміну з РФ 19 червня 2025 року. Фото: МВС/Telegram

У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з Росією. У Міністерстві внутрішніх справ розкрили подробиці сьогоднішнього повернення українських захисників на рідну землю.

Про це йдеться у повідомленні МВС у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Українські захисники, які повернулися додому в межах обміну з РФ 19 червня 2025 року. Фото: МВС/Telegram

Обмін полоненими 19 червня — подробиці

За даними МВС, сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" в межах домовленостей у Стамбулі.

Додому повернулися військовослужбовці сержантського і рядового складу — прикордонники та нацгвардійці, які тримали оборону на чотирьох напрямках. Більшість із них потрапили в полон ще у 2022 році. Один — у 2024.



У МВС зазначають, що для них усе лише починається: реабілітація, лікування, відновлення. Однак головне, що вони вже вдома.

"Ці миті — не лише емоція щастя. Це сенс складної і масштабної роботи. Ми не забуваємо. Не залишаємо. І обов’язково повернемо кожного. Боремося за своїх", — наголосили у відомстві.

Українські захисники, які повернулися додому в межах обміну з РФ 19 червня 2025 року. Фото: МВС/Telegram

У четвер, 19 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся черговий обмін полоненими з Росією.

Раніше глава держави показав кадри повернення захисників з російського полону 14 червня.