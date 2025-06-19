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Тяжелобольные и раненые — в МВД рассказали детали обмена пленными

19 июня 2025 15:23
Евтушенко Алина - редактор
Обмен пленными 19 июня — в МВД раскрыли детали
Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 19 июня 2025 года. Фото: МВД/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности сегодняшнего возвращения украинских защитников на родную землю.

Об этом говорится в сообщении МВД в Telegram.

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Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 19 июня 2025 года. Фото: МВД/Telegram

Обмен пленными 19 июня — подробности

По данным МВД, сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" в рамках договоренностей в Стамбуле.

Домой вернулись военнослужащие сержантского и рядового состава — пограничники и нацгвардейцы, которые держали оборону на четырех направлениях. Большинство из них попали в плен еще в 2022 году. Один — в 2024 году.

В МВД отмечают, что для них все только начинается: реабилитация, лечение, восстановление. Однако главное, что они уже дома.

"Эти мгновения — не только эмоция счастья. Это смысл сложной и масштабной работы. Мы не забываем. Не оставляем. И обязательно вернем каждого. Боремся за своих", — отметили в ведомстве.

обмін полоненими
Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 19 июня 2025 года. Фото: МВД/Telegram

В четверг, 19 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной обмен пленными с Россией.

Ранее глава государства показал кадры возвращения защитников из российского плена 14 июня.

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