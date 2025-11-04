Відео
Головна Новини дня Тяжко хворів — помер відомий телеведучий пострадянської епохи

Тяжко хворів — помер відомий телеведучий пострадянської епохи

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:06
Оновлено: 20:52
Помер відомий російський телеведучий Юрій Ніколаєв
Помер Юрій Ніколаєв. Фото: росЗМІ

У вівторок, 4 листопада, помер російський ведучий телепрограми "Ранкова пошта" Юрій Ніколаєв. Незадовго до смерті його госпіталізували з пневмонією та низькою сатурацією.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Помер Юрій Ніколаєв

До цього росЗМІ писали, що в актора виникли проблеми зі здоров'ям: його госпіталізували в одну з лікарень Москви з температурою 39,5 і низькою сатурацією.

Тоді лікарі діагностували у нього важку форму пневмонії.

Ніколаєв до останнього не хотів їхати до лікарні. Як виявилося, нездужання він відчував упродовж кількох днів.

І сьогодні, 4 листопада, він помер.

Нагадаємо, що сьогодні у віці 84 років помер Дік Чейні — колишній віцепрезидент США, який обіймав посаду у двох адміністраціях Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік.

А в Аргентині нещодавно сталась трагедія — кандидат у депутати національного парламенту прямо під час промови втратив свідомість та помер. 

смерть хвороба росіяни Росія телеведучі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
