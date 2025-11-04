Помер відомий російський телеведучий Юрій Ніколаєв

Тяжко хворів — помер відомий телеведучий пострадянської епохи
У вівторок, 4 листопада, помер російський ведучий телепрограми "Ранкова пошта" Юрій Ніколаєв. Незадовго до смерті його госпіталізували з пневмонією та низькою сатурацією.
Про це пишуть росЗМІ.
Помер Юрій Ніколаєв
До цього росЗМІ писали, що в актора виникли проблеми зі здоров'ям: його госпіталізували в одну з лікарень Москви з температурою 39,5 і низькою сатурацією.
Тоді лікарі діагностували у нього важку форму пневмонії.
Ніколаєв до останнього не хотів їхати до лікарні. Як виявилося, нездужання він відчував упродовж кількох днів.
І сьогодні, 4 листопада, він помер.
