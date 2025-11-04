Умер известный российский телеведущий Юрий Николаев

Тяжело болел — умер известный телеведущий постсоветской эпохи
Во вторник, 4 ноября, умер российский ведущий телепрограммы "Утренняя почта" Юрий Николаев. Незадолго до смерти его госпитализировали с пневмонией и низкой сатурацией.
Об этом пишут росСМИ.
Умер Юрий Николаев
До этого росСМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем: его госпитализировали в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией.
Тогда врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии.
Сам Николаев до последнего не хотел ехать в больницу. Как оказалось, недомогание он чувствовал на протяжении нескольких дней.
И сегодня, 4 ноября, он умер.
Напомним, что сегодня в возрасте 84 лет умер Дик Чейни — бывший вице-президент США, занимавший должность в двух администрациях Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.
А в Аргентине недавно произошла трагедия — кандидат в депутаты национального парламента прямо во время речи потерял сознание и умер.
Читайте Новини.LIVE!