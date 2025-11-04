Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тяжело болел — умер известный телеведущий постсоветской эпохи

Тяжело болел — умер известный телеведущий постсоветской эпохи

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 20:06
обновлено: 20:52
Умер известный российский телеведущий Юрий Николаев
Умер Юрий Николаев. Фото: росСМИ

Во вторник, 4 ноября, умер российский ведущий телепрограммы "Утренняя почта" Юрий Николаев. Незадолго до смерти его госпитализировали с пневмонией и низкой сатурацией.

Об этом пишут росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Умер Юрий Николаев

До этого росСМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем: его госпитализировали в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией.

Тогда врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии.

Сам Николаев до последнего не хотел ехать в больницу. Как оказалось, недомогание он чувствовал на протяжении нескольких дней.

И сегодня, 4 ноября, он умер.

Напомним, что сегодня в возрасте 84 лет умер Дик Чейни — бывший вице-президент США, занимавший должность в двух администрациях Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.

А в Аргентине недавно произошла трагедия — кандидат в депутаты национального парламента прямо во время речи потерял сознание и умер.

смерть болезнь россияне Россия телеведущие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации