Умер известный российский телеведущий Юрий Николаев

Умер Юрий Николаев. Фото: росСМИ

Во вторник, 4 ноября, умер российский ведущий телепрограммы "Утренняя почта" Юрий Николаев. Незадолго до смерти его госпитализировали с пневмонией и низкой сатурацией.

Об этом пишут росСМИ.

До этого росСМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем: его госпитализировали в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией.

Тогда врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии.

Сам Николаев до последнего не хотел ехать в больницу. Как оказалось, недомогание он чувствовал на протяжении нескольких дней.

И сегодня, 4 ноября, он умер.

Напомним, что сегодня в возрасте 84 лет умер Дик Чейни — бывший вице-президент США, занимавший должность в двух администрациях Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.

А в Аргентине недавно произошла трагедия — кандидат в депутаты национального парламента прямо во время речи потерял сознание и умер.