Мельник і представник США виступили із заявами щодо війни РФ проти України

Андрій Мельник у Радбезі ООН. Фото: Reuters

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що терпіння Києва щодо бездіяльності міжнародної спільноти не є безмежним. Водночас представник США закликав Україну та Росію повернутися до переговорів і якнайшвидше досягти припинення вогню.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяви учасників засідання Ради Безпеки ООН.

Україна та США озвучили позиції щодо завершення війни

За словами Мельника, протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово зверталася до Радбезу ООН із закликом ухвалити резолюцію про повне та безумовне припинення вогню, однак ці ініціативи так і не були реалізовані.

"Однак наше терпіння не безмежне. Раді Безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід "почекаємо і побачимо" — якщо це триватиме, не виключено, що Україна модифікує свої підходи", — заявив Постійний представник України при ООН.

Він наголосив, що Україна готова до прямих переговорів із Росією заради досягнення справедливого та тривалого миру, проте не має наміру нескінченно очікувати результатів.

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Мельник також зазначив, що навіть припинення вогню по нинішній лінії фронту вже є компромісом з боку України. Наприкінці виступу він звернувся до представника РФ із закликом вивести російські війська з української території.

Водночас заступник постійного представника США при ООН Ден Негря заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати Україну в боротьбі за свій суверенітет та незалежність.

"США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету. Сполучені Штати підтримують українське населення, яке страждає від нападів", — наголосив американський дипломат.

Він також нагадав позицію президента США Дональда Трампа про необхідність якнайшвидшого завершення війни та зазначив, що час працює не на користь Росії.

За словами Негрі, російська армія щомісяця зазнає значних втрат, а економіка РФ перебуває у складному становищі. Водночас Україна продовжує впроваджувати нові технології та рішення на полі бою.

Представник США закликав Москву та Київ повернутися до переговорного процесу та досягти домовленостей щодо припинення війни.

"Годі! Настав час для негайного припинення вогню", — заявив він.

Новини.LIVE повідомляли, що на думку американського президента, Росія володіє суттєвою перевагою у військових ресурсах, однак Україна продовжує ефективно тримати оборону. Водночас українська армія має на озброєнні сучасну техніку, зокрема американського виробництва.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати вперше позитивно відреагували на звернення Києва щодо отримання ліцензій на спільне виробництво систем протиповітряної оборони та ракет до них. За його словами, для запуску цього процесу необхідне лише особисте схвалення президента США Дональда Трампа.