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Главная Новости дня Терпение Украины не безгранично: Мельник выступил в Совете Безопасности ООН

Терпение Украины не безгранично: Мельник выступил в Совете Безопасности ООН

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Дата публикации 23 июня 2026 08:05
Мельник и представитель США выступили с заявлениями по поводу войны РФ против Украины
Андрей Мельник в Совете Безопасности ООН. Фото: Reuters

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что терпение Киева в отношении бездействия международного сообщества не безгранично. В то же время представитель США призвал Украину и Россию вернуться за стол переговоров и как можно скорее добиться прекращения огня.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявления участников заседания Совета Безопасности ООН.

Украина и США озвучили позиции по поводу завершения войны

По словам Мельника, в течение последних 15 месяцев Украина неоднократно обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня, однако эти инициативы так и не были реализованы.

"Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим» — если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы", — заявил Постоянный представитель Украины при ООН.

Он подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией ради достижения справедливого и прочного мира, однако не намерена бесконечно ждать результатов.

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Мельник также отметил, что даже прекращение огня по нынешней линии фронта уже является компромиссом со стороны Украины. В конце выступления он обратился к представителю РФ с призывом вывести российские войска с украинской территории.

В то же время заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину в борьбе за свой суверенитет и независимость.

"США поддерживают Украину в защите её свободы и суверенитета. Соединённые Штаты поддерживают украинское население, страдающее от нападений", — подчеркнул американский дипломат.

Он также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего завершения войны и отметил, что время работает не в пользу России.

По словам Негри, российская армия ежемесячнонесет значительные потери, а экономика РФ находится в сложном положении. В то же время Украина продолжает внедрять новые технологии и решения на поле боя.

Представитель США призвал Москву и Киев вернуться к переговорному процессу и достичь договоренностей о прекращении войны.

"Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня", — заявил он.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению американского президента, Россия обладает существенным преимуществом в военных ресурсах, однако Украина продолжает эффективно держать оборону. В то же время украинская армия имеет на вооружении современную технику, в частности американского производства.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты впервые положительно отреагировали на обращение Киева о получении лицензий на совместное производство систем противовоздушной обороны и ракет к ним. По его словам, для запуска этого процесса необходимо лишь личное одобрение президента США Дональда Трампа.

переговоры ООН Андрей Мельник
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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