Прифронтові громади отримають швидку допомог - Терехов розкрив як

У понеділок, 1 грудня, на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкості економіки у прифронтових регіонах. Ключовою пропозицією стала ідея створення Фонду підтримки прифронтових територій, який має стати оперативним інструментом допомоги бізнесу та громадам, що живуть поруч із фронтом.

Прифронтові громади отримають швидку допомог

"Прифронтові громади необхідно сприймати не як проблемні зони, а як частину системи національної безпеки України, зокрема економічної. Тут інші ризики, а значить, потрібні інші інструменти державної підтримки, які відповідають реаліям сьогодення", — наголосив Ігор Терехов.

За його словами, Фонд дозволить швидко реагувати на потреби бізнесу та громад: від компенсації збитків і фінансування відновлення до комплексного пакету "страхування + кредит + грант". Він підкреслив, що йдеться саме про дієвий механізм, а не декларативний проєкт на папері.

Паралельно АПМГ пропонує забезпечити роботу новоствореної Національної установи розвитку, яка взяла б на себе страхування воєнних ризиків і реальне кредитування місцевого бізнесу. Крім того, громадам поруч із фронтом хочуть надати пріоритет у державних програмах: від грантів і кредитів до інвестиційних проєктів високого безпекового ризику.

Окрему увагу АПМГ приділяє інфраструктурі стійкості. Мова йде про захищені логістичні маршрути, укриття на підприємствах, резервні лінії живлення та програми житла для працівників критичної інфраструктури.

"Якщо держава створить відповідні умови, прифронтові території із зон ризику трансформуються у зони можливостей", — підкреслив голова Асоціації.

Також у фокусі – підтримка малого та середнього бізнесу, особливо в переробній сфері, яка залишається однією з найбільш стійких до воєнних ризиків.

"Переробка здатна створювати робочі місця навіть під обстрілами, тому ми пропонуємо окремі грантові та інвестиційні програми для МСБ на прифронтових територіях", — зазначив Ігор Терехов.

На завершення він підкреслив: запропонований пакет рішень — мінімальний, але необхідний фундамент для посилення стійкості, відновлення та розвитку прифронтових регіонів.

"Для бізнесу поруч із фронтом держава має сказати: "Так, у вас більше ризиків, саме тому ми поруч і створюємо для вас інші умови". Це — справедлива підтримка і відповідальна стратегія держави", — підсумував Терехов.

