Асоціацію прифронтових міст та громад представили в Європі

Мер Харкова та голова АПМГ Ігор Терехов. Фото: facebook/apmg.ua

Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов приєднався онлайн до засідання Робочої групи з питань України Європейського комітету регіонів, яке відбулося в Словаччині. Він розповів про проблеми, з якими стикаються українські регіони в умовах війни.

Про це повідомили в Асоціації прифронтових міст та громад.

Проблеми українських регіонів під час війни

Відомо, що під час засідання головними темами обговорення були:

виклики, з якими стикаються українські регіони в умовах війни,

шляхи посилення місцевої демократії,

координації між донорами та муніципалітетами,

підготовка до Конференції з відбудови України 2026 року,

роль громад у процесі євроінтеграції.

Участь Терехова з засіданні. Фото: facebook/apmg.ua

У своєму виступі Ігор Терехов наголосив на важливості того, щоб голос прифронтових територій був почутий на європейських майданчиках. Він підкреслив, що місцеві громади забезпечують сьогодні критично важливі послуги для населення та координують відбудову.

"Прифронтові міста — це передній рубіж боротьби за свободу всієї Європи, а завтра — передовий рубіж її відбудови. Ми високо цінуємо підтримку Комітету регіонів і той факт, що місцеве самоврядування поставлене в центр процесу відновлення. Для наших громад це не теорія — це щоденна реальність, коли ми відновлюємо світло, воду, критичну інфраструктуру, підтримуємо людей", — сказав мер Харкова.

За його словами, принцип "місцеве самоврядування в центрі відбудови" має стати базовим у подальшій роботі як під час підготовки до URC-2026, так і в реалізації оновленого пакета підтримки України.

Ігор Терехов наголосив, що АПМГ готова працювати з європейськими регіонами, готувати спільні проєкти для Конференції з відбудови України та забезпечити координацію між громадами і донорами.

"Ми переконані: децентралізована відбудова та сильна місцева демократія — це шлях до стійкої, європейської України", — підсумував голова АПМГ.

