Ассоциацию прифронтовых городов и громад представили в Европе

Мэр Харькова и председатель АПГГ Игорь Терехов. Фото: facebook/apmg.ua

Мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов присоединился онлайн к заседанию Рабочей группы по вопросам Украины Европейского комитета регионов, которое состоялось в Словакии. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются украинские регионы в условиях войны.

Об этом сообщили в Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Реклама

Читайте также:

Проблемы украинских регионов во время войны

Известно, что во время заседания главными темами обсуждения были:

вызовы, с которыми сталкиваются украинские регионы в условиях войны,

пути усиления местной демократии,

координации между донорами и муниципалитетами,

подготовка к Конференции по восстановлению Украины 2026 года,

роль общин в процессе евроинтеграции.

Участие Терехова с заседании. Фото: facebook/apmg.ua

В своем выступлении Игорь Терехов отметил важность того, чтобы голос прифронтовых территорий был услышан на европейских площадках. Он подчеркнул, что местные общины обеспечивают сегодня критически важные услуги для населения и координируют восстановление.

"Прифронтовые города — это передний рубеж борьбы за свободу всей Европы, а завтра — передовой рубеж ее восстановления. Мы высоко ценим поддержку Комитета регионов и тот факт, что местное самоуправление поставлено в центр процесса восстановления. Для наших громад это не теория — это ежедневная реальность, когда мы восстанавливаем свет, воду, критическую инфраструктуру, поддерживаем людей", — сказал мэр Харькова.

По его словам, принцип "местное самоуправление в центре восстановления" должен стать базовым в дальнейшей работе как при подготовке к URC-2026, так и в реализации обновленного пакета поддержки Украины.

Игорь Терехов отметил, что АПГГ готова работать с европейскими регионами, готовить совместные проекты для Конференции по восстановлению Украины и обеспечить координацию между общинами и донорами.

"Мы убеждены: децентрализованное восстановление и сильная местная демократия — это путь к устойчивой, европейской Украине", — подытожил глава АПГГ.

Напомним, ранее в Минэкономики рассказали, какие шаги предпринимает государство, чтобы помочь прифронтовым территориям. Для этого действуют различные программы поддержки.

Также мы писали, что прифронтовые громады хотят создать Фонд восстановления. Он должен централизовать страхование, кредитование, грантовые программы и инвестиционные механизмы.