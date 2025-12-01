Видео
Терехов рассказал, как прифронтовые города станут зонами развития

Терехов рассказал, как прифронтовые города станут зонами развития

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:42
Прифронтовые громады получат скорую помощь - Терехов раскрыл как
Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

В понедельник, 1 декабря, на форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости экономики в прифронтовых регионах. Ключевым предложением стала идея создания Фонда поддержки прифронтовых территорий, который должен стать оперативным инструментом помощи бизнесу и громадам, живущим рядом с фронтом.

Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и громад.

Прифронтовые громады получат скорую помощь

"Прифронтовые громады необходимо воспринимать не как проблемные зоны, а как часть системы национальной безопасности Украины, в частности экономической. Здесь другие риски, а значит, нужны другие инструменты государственной поддержки, которые соответствуют реалиям сегодняшнего дня", — отметил Игорь Терехов.

По его словам, Фонд позволит быстро реагировать на потребности бизнеса и громад: от компенсации убытков и финансирования восстановления до комплексного пакета "страхование + кредит + грант". Он подчеркнул, что речь идет именно о действенном механизме, а не декларативном проекте на бумаге.

Параллельно АПГГ предлагает обеспечить работу новосозданного Национального учреждения развития, которое взяло бы на себя страхование военных рисков и реальное кредитование местного бизнеса. Кроме того, громадам рядом с фронтом хотят предоставить приоритет в государственных программах: от грантов и кредитов до инвестиционных проектов высокого риска безопасности.

Отдельное внимание АПГГ уделяет инфраструктуре устойчивости. Речь идет о защищенных логистических маршрутах, укрытиях на предприятиях, резервных линиях питания и программах жилья для работников критической инфраструктуры.

"Если государство создаст соответствующие условия, прифронтовые территории из зон риска трансформируются в зоны возможностей", — подчеркнул глава Ассоциации.

Также в фокусе — поддержка малого и среднего бизнеса, особенно в перерабатывающей сфере, которая остается одной из самых устойчивых к военным рискам.

"Переработка способна создавать рабочие места даже под обстрелами, поэтому мы предлагаем отдельные грантовые и инвестиционные программы для МСБ на прифронтовых территориях", — отметил Игорь Терехов.

В завершение он подчеркнул: предложенный пакет решений — минимальный, но необходимый фундамент для усиления устойчивости, восстановления и развития прифронтовых регионов.

"Для бизнеса рядом с фронтом государство должно сказать: "Да, у вас больше рисков, именно поэтому мы рядом и создаем для вас другие условия". Это — справедливая поддержка и ответственная стратегия государства", — подытожил Терехов.

Напомним, что 1 декабря мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов присоединился онлайн к заседанию Рабочей группы по вопросам Украины Европейского комитета регионов, которое состоялось в Словакии.

А до этого стало известно, какие шаги делает государство, чтобы помочь прифронтовым территориям. Для этого действуют различные программы поддержки.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
