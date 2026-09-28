Прогноз погоди в Україні на завтра 29 вересня від Укргідрометцентру

Люди на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 29 вересня, очікується з невеликою хмарністю. Подекуди температура повітря підвищиться до +23 °С. Водночас місцями буде туман та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 29 вересня

Синоптики зазначають, що опадів не буде по всій території України. Вночі та зранку в західних областях місцями туман.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду, у південній частині вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +15...+20 °С. У південній частині вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С. У Карпатах вночі очікується +1...+6 °С, вдень +10...+15 °С.

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Як писали Новини.LIVE, погода в Україні упродовж цього тижня очікується сухою. Водночас місцями можливі дощі. Температура повітря почне знижуватися наприкінці тижня.

А у період від кінця вересня до початку жовтня Європу накриє аномальне тепло. У низці країн температура повітря може перевищувати кліматичну норму до 14 °C.