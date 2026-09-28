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Главная Новости дня Тепло, но с сильным ветром: прогноз на завтра от Укргидрометцентра

Тепло, но с сильным ветром: прогноз на завтра от Укргидрометцентра

Ua ru
28 сентября 2026 18:20
Прогноз погоды в Украине на завтра 29 сентября от Укргидрометцентра
Люди на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 сентября, ожидается с небольшой облачностью. Кое-где температура воздуха поднимется до +23 °С. При этом местами будет туман и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 29 сентября

Синоптики отмечают, что осадков не будет на всей территории Украины. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня
Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный, скорость 7–12 метров в секунду, в южной части днём местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +15...+20 °С. В южной части ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С. В Карпатах ночью ожидается +1...+6 °С, днем +10...+15 °С.

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Как писали Новини.LIVE, погода в Украине на протяжении этой недели ожидается сухой. В то же время местами возможны дожди. Температура воздуха начнет снижаться в конце недели.

А в период с конца сентября до начала октября Европу накроет аномальное тепло. В ряде стран температура воздуха может превышать климатическую норму до 14 °C.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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