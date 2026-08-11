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Головна Новини дня Температура в Україні впаде на 10°C: Діденко дала прогноз погоди

Температура в Україні впаде на 10°C: Діденко дала прогноз погоди

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Дата публікації: 11 серпня 2026 12:02
Прогноз погоди на 12 серпня в Україні від Наталки Діденко
Хмарна погода. Фото: Новини.LIVE

Більша частина території України завтра відчує суттєве послаблення спеки. За прогнозами, у середу 12 серпня, прийде різка зміна погоди, а стовпчики термометрів опустяться до +21...+26°C.

Такий прогноз надала синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня

В Україні прогнозують короткочасні грозові дощі у вівторок ввечері та в ніч проти середи. Однак вдень 12 серпня жодних істотних опадів на всій території України не передбачається.

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Температурна карта України 12 серпня. Фото: Метеопост

Разом із припиненням опадів прийде відчутне послаблення спеки. За словами Наталки Діденко, в більшості областей денна температура повітря коливатиметься в межах від +21 до +26°C.

Втім спека затримається виключно в південних та південно-східних регіонах, де температура повітря коливатиметься від +28 до +31°C.

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У столиці 11 серпня ввечері та найближчої ночі можливі сильні дощі. А вже завтра вдень очікується сонячна погода. Температурні показники у місті знизяться до комфортних +23°C.

Водночас Наталка Діденко попередила, що похолодання протримається кілька днів, але з найближчих вихідних спека знову почне набирати обертів.

Новини.LIVE інформували, що серпень 2026 року в Україні відзначиться теплішою погодою на 1–3 °С та дефіцитом опадів через надходження гарячих антициклонів із Північної Африки й Малої Азії. На півдні та сході країни в окремі дні очікується екстремальна спека аж до +41 °C.

Водночас нинішня виснажлива спека з показниками +35…+38 °C почне спадати вже наприкінці тижня, однак цьому передуватиме тимчасове погіршення погоди: через вторгнення атмосферного фронту із заходу країну накриють раптові зливи, грози, шквали та град.

похолодання Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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