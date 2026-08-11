Гідрометцентр попередив про сильну спеку та грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 11 серпня, повідомили синоптики. Сьогодні у країні буде в основному переважно тепла та суха погода, але й очікуються короткочасні дощі та грози. Максимальна температура повітря подекуди становитиме +33 °С.

Про це пишуть Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на 11 серпня

За даними Укргідрометцентру, 11 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно опадів не очікується, однак удень у західних та північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Вночі температура повітря становила +13...+18 °С, у південній частині — до +22 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +26...+31 °С.

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Карта прогнозу погоди на 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Також, 11–12 серпня в більшості областей України прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятком 11 серпня стануть Черкаська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька та Київська області.

У четвер, 13 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме на території України.

Карта надзвичайного рівня пожежної небезпеки на 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Meteoprog на 11 серпня

За прогнозом Meteoprog, погода 11 серпня буде неоднорідною залежно від регіону. Найпрохолодніше буде на заході: вдень температура переважно становитиме +21...+29 °С. У центральних областях повітря прогріється приблизно до +27...+30 °С.

На півночі очікується до +28...+31 °С, на сході — до +29...+30 °С. Найспекотніше буде на півдні, де температура вдень сягатиме +31...+33 °С.

Загалом у більшості областей прогнозують суху погоду. Місцями можливі короткочасні дощі, зокрема на заході та в окремих інших регіонах.

За даними Meteoprog, у Києві 11 серпня очікується до +31 °С вдень, без істотних опадів. На Львівщині буде значно прохолодніше — близько +21 °С, тоді як на Миколаївщині температура може піднятися до +33 °С.

Новини.LIVE інформували, що синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в Україні 11 серпня очікується спекотна погода — у більшості регіонів температура вдень підніметься до +33 °C. Водночас уже 12 серпня стане значно прохолодніше: стовпчики термометрів переважно покажуть +20...+26 °C.

Новини.LIVE писали, що тривалих і потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не прогнозують, однак короткочасні збурення різної інтенсивності все ж можливі. Геомагнітна активність залежатиме від викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру, які впливають на магнітне поле Землі. Найімовірніше, такі збурення можуть спостерігатися 13–15 та 21–23 серпня.