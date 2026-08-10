Погода в Україні 11 серпня: Діденко прогнозує спеку до +33°C

Жінка охолоджується в спеку. Фото: Reuters

В Україні 11 серпня очікується спекотна погода, у більшості областей температура вдень підніметься до +33°C. Вже наступного дня в країні суттєво посвіжіє, а температура повітря переважно становитиме +20…+26°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода 11 серпня

За прогнозом синоптикині, у вівторок, 11 серпня, у більшості областей України вдень очікується +29…+33°C. На заході країни буде прохолодніше — температура становитиме +23…+28°C.

На заході та півночі України можливі невеликі дощі. На решті території переважатиме суха погода.

У столиці 11 серпня температура повітря підніметься приблизно до +30°C. Однак уже 12 серпня у Києві стане значно прохолодніше — очікується +23…+25°C.

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За словами Діденко, якщо опади у столиці й будуть, то незначні.

Прогноз погоди на 11 серпня. Фото: Укргідрометеоцентр

Коли в Україну повернеться спека

Найближчий тиждень, за прогнозом синоптикині, має пройти за комфортної та помірної температури. Водночас уже наступними вихідними в Україні знову може стати спекотно — очікується до +30…+34°C.

Діденко також звернула увагу на те, що серпневі ночі вже стають прохолоднішими. За її словами, повітря поступово набуває характерних для завершення літа свіжості.

Новини.LIVE писали, що у вівторок, 11 серпня, у більшості регіонів України переважатиме суха та стабільна погода під впливом антициклону. Водночас у північно-західній частині країни вдень місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Новини.LIVE інформували, що у другій декаді серпня значну частину Європи знову охопить спекотне повітря, винятком стануть переважно північні регіони. Водночас через зіткнення теплих і холодніших повітряних мас підвищиться ризик злив, потужних шквалів та великого граду.