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Головна Новини дня Спека до +36 °С: якою буде погода в Україні завтра

Спека до +36 °С: якою буде погода в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 14:39
Спека до +36 °С: якою буде погода в Україні завтра
Спекотна погода. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 11 серпня, на більшій частині території України збережеться антициклональна погода. Суттєвих опадів не прогнозують, однак у північно-західних областях вдень місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода 11 серпня

За прогнозом Meteoprog, уночі вітер буде змінних напрямків, а вдень — західний та південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Спека до +36 °С: якою буде погода в Україні завтра - фото 1

Температурна карта України 4 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі становитиме +13...+19 °С. Вдень у більшості регіонів повітря прогріється до +31...+36 °С, тоді як у північно-західних областях буде дещо прохолодніше — +26...+31 °С.

Загалом початок другої декади серпня в Україні проходить під впливом антициклону, тому переважають сухі та малохмарні погодні умови.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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