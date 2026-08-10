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Главная Новости дня Жара до +36 °С: какая погода будет в Украине завтра

Жара до +36 °С: какая погода будет в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 14:39
Жара до +36 °С: какая погода будет в Украине завтра
Жаркая погода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 11 августа, на большей части территории Украины сохранится антициклональная погода. Существенных осадков не прогнозируется, однако в северо-западных областях днём местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода 11 августа

По прогнозу Meteoprog, ночью ветер будет переменного направления, а днём — западный и юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Спека до +36 °С: якою буде погода в Україні завтра - фото 1

Температурная карта Украины 4 июня. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью составит +13...+19 °С. Днём в большинстве регионов воздух прогреется до +31...+36 °С, тогда как в северо-западных областях будет несколько прохладнее — +26...+31 °С.

В целом начало второй декады августа в Украине проходит под влиянием антициклона, поэтому преобладают сухие и малооблачные погодные условия.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. По оценкам ученых, из-за экстремально высоких температур погибли более 10 тысяч человек, преимущественно в возрасте от 65 лет. Исследователи связывают резкий рост смертности с аномальной жарой, интенсивность которой усиливается в результате изменения климата.

 

 

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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