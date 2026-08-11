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Главная Новости дня Температура в Украине упадет на 10C°: Диденко дала прогноз погоды

Температура в Украине упадет на 10C°: Диденко дала прогноз погоды

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Дата публикации 11 августа 2026 12:02
Прогноз погоды на 12 августа в Украине от Натальи Диденко
Облачная погода. Фото: Новини.LIVE

Большая часть территории Украины завтра ощутит значительное ослабление жары. По прогнозам, в среду, 12 августа, произойдет резкая смена погоды, а столбики термометров опустятся до +21...+26 °C.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 12 августа

В Украине прогнозируются кратковременные грозовые дожди во вторник вечером и в ночь на среду. Однако днем 12 августа никаких существенных осадков на всей территории Украины не ожидается.

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Температурная карта Украины 12 августа. Фото: Метеопост

Вместе с прекращением осадков наступит ощутимое ослабление жары. По словам Натальи Диденко, в большинстве областей дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +21 до +26 °C.

Впрочем, жара сохранится исключительно в южных и юго-восточных регионах, где температура воздуха будет колебаться от +28 до +31 °C.

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В столице 11 августа вечером и в ближайшую ночь возможны сильные дожди. А уже завтра днем ожидается солнечная погода. Температура в городе снизится до комфортных +23°C.

В то же время Наталья Диденко предупредила, что похолодание продлится несколько дней, но с ближайших выходных жара снова начнет набирать обороты.

Новини.LIVE сообщали, что август 2026 года в Украине будет отличаться более тёплой погодой на 1–3 °С и дефицитом осадков из-за прихода горячих антициклонов из Северной Африки и Малой Азии. На юге и востоке страны в отдельные дни ожидается экстремальная жара до +41 °C.

В то же время нынешняя изнурительная жара с показателями +35…+38 °C начнет спадать уже в конце недели, однако этому будет предшествовать временное ухудшение погоды: из-за вторжения атмосферного фронта с запада страну накроют внезапные ливни, грозы, шквалы и град.

похолодание Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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