Стало відомо, яка причина технічного збою сервісів

Платіжний термінал. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу, 26 квітня, стався масштабний технічний збій в роботі низки сервісів. Причиною цього є аварія на дата-центрі De Novo.

Про це повідомив гендиректор De Novo Максим Агєєв у Facebook.

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Збій в системах

"Сьогодні зранку на нашому дата-центрі трапилася аварія, в результаті якої була повністю знеструмлена вся будівля, де розташовані наші дата-центри та хмарні сервіси", — сказав Агєєв.

За його словами, технічні служби проводили регламентні роботи з оновлення та заміни джерел безперебійного живлення, під час яких позаштатно спрацювала одна із систем автоматичного перемикання живлення і заблокувала доступ як до акумуляторних батарей, так і до дизельних генераторів.

Загалом вся аварія тривала 14 хвилин, а потім фахівцям вдалося відновити електроживлення всіх систем. Але проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання і відновлення роботи цих систем займає багато часу.

"Станом на 11:12 відновлено роботу всіх користувачів хмар, всього обладнання клієнтів, тривають роботи з уникнення проблем в деяких сегментах", — додав Агєєв.

Нагадаємо, вранці користувачі поскаржилися на збій платіжних терміналів, внаслідок чого не вдавалося здійснити оплату.

Також збій зафіксовано у застосунку "Нова пошта", "Дія" та інших. У компанії "Нова пошта" пояснили, що проблеми пов'язані з технічними складнощами на стороні підрядника, та це не хакерська атака.