Стало відомо, яка причина технічного збою сервісів

Технічний збій сервісів в Україні — стала відомою причина
В Україні у суботу, 26 квітня, стався масштабний технічний збій в роботі низки сервісів. Причиною цього є аварія на дата-центрі De Novo.
Про це повідомив гендиректор De Novo Максим Агєєв у Facebook.
Збій в системах
"Сьогодні зранку на нашому дата-центрі трапилася аварія, в результаті якої була повністю знеструмлена вся будівля, де розташовані наші дата-центри та хмарні сервіси", — сказав Агєєв.
За його словами, технічні служби проводили регламентні роботи з оновлення та заміни джерел безперебійного живлення, під час яких позаштатно спрацювала одна із систем автоматичного перемикання живлення і заблокувала доступ як до акумуляторних батарей, так і до дизельних генераторів.
Загалом вся аварія тривала 14 хвилин, а потім фахівцям вдалося відновити електроживлення всіх систем. Але проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання і відновлення роботи цих систем займає багато часу.
"Станом на 11:12 відновлено роботу всіх користувачів хмар, всього обладнання клієнтів, тривають роботи з уникнення проблем в деяких сегментах", — додав Агєєв.
Нагадаємо, вранці користувачі поскаржилися на збій платіжних терміналів, внаслідок чого не вдавалося здійснити оплату.
Також збій зафіксовано у застосунку "Нова пошта", "Дія" та інших. У компанії "Нова пошта" пояснили, що проблеми пов'язані з технічними складнощами на стороні підрядника, та це не хакерська атака.
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