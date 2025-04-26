У Новій пошті пояснили технічний збій у застосунку

Застосунок "Нової пошти". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 26 квітня, стався масштабний збій в роботі платіжних терміналів. Також технічні неполадки торкнулися компанії "Нова пошта" — додаток не оновлював інформацію.

Пресслужба "Нової пошти" пояснила причину у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Скриншот помилки в застосунку

Збій терміналів в Україні

"Сервіси Нової пошти тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака", — йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що станом на дев'яту ранку проблема усувається. Наразі очікують на відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00.

"Про оновлення будемо сповіщати додатково. Дякуємо за розуміння!" — додали в Новій пошті.

Скриншот допису Нової пошти

Нагадаємо, користувачі скаржилися на збій платіжних терміналів, внаслідок чого неможливо було здійснити оплату в магазинах та перекази.

Також нещодавно спостерігалися проблеми з роботою застосунку monobank.