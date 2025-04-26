У Новій пошті пояснили технічний збій у застосунку

Збій роботи Нової пошти — у компанії пояснили, в чому причина
В Україні у суботу, 26 квітня, стався масштабний збій в роботі платіжних терміналів. Також технічні неполадки торкнулися компанії "Нова пошта" — додаток не оновлював інформацію.
Пресслужба "Нової пошти" пояснила причину у Facebook.
Збій терміналів в Україні
"Сервіси Нової пошти тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника. Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака", — йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що станом на дев'яту ранку проблема усувається. Наразі очікують на відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00.
"Про оновлення будемо сповіщати додатково. Дякуємо за розуміння!" — додали в Новій пошті.
Нагадаємо, користувачі скаржилися на збій платіжних терміналів, внаслідок чого неможливо було здійснити оплату в магазинах та перекази.
Також нещодавно спостерігалися проблеми з роботою застосунку monobank.
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