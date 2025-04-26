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В Україні стався масштабний збій терміналів

26 квітня 2025 08:53
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні не працюють термінали — що відомо
Оплата терміналом. Ілюстративне фото: Moyo
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у суботу, 26 квітня, стався масштабний збій платіжних терміналів. Також не працює низка українських сервісів, зокрема застосунок "Дія".

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Масштабний збій в Україні

Користувачі соцмереж повідомляють, що неможливо розрахуватися банківською карткою ані в магазині, ані в метро. Водночас скаржаться, що не працює Apple Pay та Google Pay.

Деякі з них пишуть, що також не можна зробити банківський переказ, не працює "Дія", "Нова Пошта" та інші.

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Помилка у "Дії". Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно користувачі скаржилися на збій роботи застосунку monobank.

А наприкінці березня сталася кібератака на "Укрзалізницю". Українці не могли купувати квитки через офіційний сайт та мобільний застосунок компанії. 

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