В Україні не працюють термінали — що відомо

В Україні стався масштабний збій терміналів
В Україні у суботу, 26 квітня, стався масштабний збій платіжних терміналів. Також не працює низка українських сервісів, зокрема застосунок "Дія".
Про це повідомляють Telegram-канали.
Масштабний збій в Україні
Користувачі соцмереж повідомляють, що неможливо розрахуватися банківською карткою ані в магазині, ані в метро. Водночас скаржаться, що не працює Apple Pay та Google Pay.
Деякі з них пишуть, що також не можна зробити банківський переказ, не працює "Дія", "Нова Пошта" та інші.
Нагадаємо, нещодавно користувачі скаржилися на збій роботи застосунку monobank.
А наприкінці березня сталася кібератака на "Укрзалізницю". Українці не могли купувати квитки через офіційний сайт та мобільний застосунок компанії.
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