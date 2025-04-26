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В Украине произошел масштабный сбой терминалов

26 апреля 2025 08:53
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине не работают терминалы — что известно
Оплата терминалом. Иллюстративное фото: Moyo
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в субботу, 26 апреля, произошел масштабный сбой платежных терминалов. Также не работает ряд украинских сервисов, в частности приложение "Дія".

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Пользователи соцсетей сообщают, что невозможно рассчитаться банковской картой ни в магазине, ни в метро. В то же время жалуются, что не работает Apple Pay и Google Pay.

Некоторые из них пишут, что также нельзя сделать банковский перевод, не работает "Дія", "Новая Почта" и другие.

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Ошибка в "Дії". Фото: скриншот

Напомним, недавно пользователи жаловались на сбой работы приложения monobank.

А в конце марта произошла кибератака на "Укрзализныцю". Украинцы не могли покупать билеты через официальный сайт и мобильное приложение компании.

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