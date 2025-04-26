В Новой почте объяснили технический сбой в приложении

Приложение "Новой почты". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 26 апреля, произошел масштабный сбой в работе платежных терминалов. Также технические неполадки коснулись компании "Новая почта" — приложение не обновляло информацию.

Пресс-служба "Новой почты" объяснила причину в Facebook.

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Скриншот ошибки в приложении

Сбой терминалов в Украине

"Сервисы Новой почты временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. Акцентируем внимание, что это не хакерская атака", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что по состоянию на девять утра проблема устраняется. Сейчас ожидают восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00.

"Об обновлениях будем сообщать дополнительно. Спасибо за понимание!", — добавили в Новой почте.

Скриншот поста Новой почты

Напомним, пользователи жаловались на сбой платежных терминалов, в результате чего невозможно было осуществить оплату в магазинах и переводы.

Также недавно наблюдались проблемы с работой приложения monobank.