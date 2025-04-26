Стало известно, какая причина технического сбоя сервисов

Платежный терминал. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в субботу, 26 апреля, произошел масштабный технический сбой в работе ряда сервисов. Причиной этого является авария на дата-центре De Novo.

Об этом сообщил гендиректор De Novo Максим Агеев в Facebook.

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Сбой в системах

"Сегодня утром на нашем дата-центре случилась авария, в результате которой было полностью обесточено все здание, где находятся наши дата-центры и облачные сервисы", — сказал Агеев.

По его словам, технические службы проводили регламентные работы по обновлению и замене источников бесперебойного питания, во время которых внештатно сработала одна из систем автоматического переключения питания и заблокировала доступ как к аккумуляторным батареям, так и к дизельным генераторам.

В целом вся авария длилась 14 минут, а затем специалистам удалось восстановить электропитание всех систем. Но проблема заключалась в том, что было обесточено большое количество оборудования и восстановление работы этих систем занимает много времени.

"По состоянию на 11:12 восстановлена работа всех пользователей облаков, всего оборудования клиентов, продолжаются работы по избежанию проблем в некоторых сегментах", — добавил Агеев.

Напомним, утром пользователи пожаловались на сбой платежных терминалов, в результате чего не удавалось осуществить оплату.

Также сбой зафиксирован в приложении "Новая почта", "Дія" и других. В компании "Новая почта" объяснили, что проблемы связаны с техническими сложностями на стороне подрядчика, и это не хакерская атака.