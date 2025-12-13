Відео
Таїланд прокоментував бої з Камбоджею після заяви Трампа про мир

Таїланд прокоментував бої з Камбоджею після заяви Трампа про мир


Дата публікації: 13 грудня 2025 09:41
Таїланд продовжуватиме боротьбу з Камбоджею — заява прем'єра
Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

У Таїланді пообіцяли продовжувати боротьбу з Камбоджею. Сутички між країнами продовжились всього за кілька годин після заяви президента США Дональда Трампа про перемир'я.

Про це повідомляє Reuters. 

Читайте також:

Бої між Таїландом та Камбоджею

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул написав у своєму Facebook, що його країна "продовжуватиме здійснювати військові дії, доки не перестане відчувати шкоди та загроз до своєї землі та народу". 

Водночас Трамп у п'ятницю поспілкувався з Чарнвіракулом та прем'єр-міністром Камбоджі Хуном Манетом і заявив, що вони домовилися "припинити всі бойові дії". 

Однак після цього жоден з них не згадав про будь-яку угоду, а Чарнвіракул заявив, що "перемир'я не було". 

"Я хочу чітко заявити. Наші дії сьогодні вранці вже промовили самі за себе", — наголосив прем'єр Таїланду. 

Наразі Білий дім не коментував ці заяви.

Нагадаємо, 8 грудня Таїланд атакував Камбоджу. Це стало першим застосуванням бойової авіації Таїландом після липневих боїв. 

Дональд Трамп відреагував на порушення перемир'я, яке він уклав раніше. Він заявив, що зробить телефонний дзвінок, щоб зупинити бойові дії. 

Дональд Трамп Таїланд перемир'я війна Камбоджа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
