Дональд Трамп відреагував на бої між Таїландом і Камбоджею

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бойові дії між Камбоджею і Таїландом у районі спірного кордону загострюються. Лідер США Дональд Трамп відреагував на порушення перемир'я, яке він уклав раніше.

Про це інформує Reuters у середу, 10 грудня.

Реклама

Читайте також:

Трамп про бої між Таїландом і Камбоджею

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що зробить телефонний дзвінок, щоб зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею та зберегти перемир'я, яке він уклав у липні.

Як відомо, дві країни Південно-Східної Азії звинувачують одна одну у зіткненнях, що розпочалися в понеділок. І досі не мають спільних поглядів на дипломатичне вирішення напруги, що триває вже кілька місяців.

Міністр закордонних справ Таїланду заявив у вівторок в інтерв'ю, що не бачить потенціалу для переговорів. Він додав, що ситуація не сприяє посередництву третьої сторони.

Водночас головний радник прем'єр-міністра Камбоджі Хун Манет заявив Reuters, що його країна "готова до переговорів у будь-який час".

Виступаючи на мітингу в Пенсільванії у вівторок ввечері, лідер США Дональд Трамп перерахував низку воєн, які, за його словами, він допоміг зупинити, зокрема між Пакистаном та Індією, а також Ізраїлем та Іраном, перш ніж прокоментувати відновлення конфлікту в Південно-Східній Азії.

"Не хочу визнавати, що ця війна під назвою Камбоджа-Таїланд почалася сьогодні, а завтра мені доведеться зробити телефонний дзвінок. Хто ще міг би сказати, що я зателефоную і зупиню війну між двома дуже могутніми країнами, Таїландом і Камбоджею?", — сказав Трамп.

На запитання про перспективу повторного втручання Трампа речник уряду Камбоджі Пен Бона заявив, що позиція Пномпеня залишається незмінною, що країна прагне лише миру. Речник уряду Таїланду сказав, що йому невідомо, чи розмовляв прем'єр-міністр з Трампом, оскільки він перебуває в парламенті.

Роль Трампа у відносинах між Таїландом і Камбоджею

Нагадаємо, що Трамп раніше спілкувався з лідерами обох країн і відіграв центральну роль у перемир'ї між ними після п'яти днів боїв у липні, внаслідок яких загинуло щонайменше 48 людей. Тоді це було найважче зіткнення між ними в новітній історії.

У липні Трамп використав важіль торгівельних переговорів для посередництва у досягненні припинення вогню.

Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу заявив у вівторок агентству Reuters, що він не вважає, що загрозу тарифів слід використовувати для тиску на його країну та стимулювання переговорів.

Минулого місяця Таїланд призупинив заходи щодо деескалації, узгоджені на жовтневому саміті у присутності Трампа, після того, як тайський солдат був покалічений міною, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановила Камбоджа, яка відкидає це звинувачення.

Обидві країни заявили, що евакуювали сотні тисяч людей з прикордонних районів.

У вівторок ввечері, 9 грудня, Міністерство оборони Камбоджі заявило, що з понеділка загинуло дев'ять мирних жителів, а 20 отримали серйозні поранення. Тайські чиновники повідомили про загибель чотирьох солдатів та 68 поранених.

Раніше ми інформували, що між Таїландом і Камбоджею знову почалися бої.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Трамп виступив посередником між Таїландом і Камбоджею, які підписали нову мирну угоду.