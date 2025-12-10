Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Один дзвінок — Трамп відреагував на бої між Таїландом і Камбоджею

Один дзвінок — Трамп відреагував на бої між Таїландом і Камбоджею

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:30
Дональд Трамп відреагував на бої між Таїландом і Камбоджею
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бойові дії між Камбоджею і Таїландом у районі спірного кордону загострюються. Лідер США Дональд Трамп відреагував на порушення перемир'я, яке він уклав раніше.

Про це інформує Reuters у середу, 10 грудня.

Реклама
Читайте також:

Трамп про бої між Таїландом і Камбоджею

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що зробить телефонний дзвінок, щоб зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею та зберегти перемир'я, яке він уклав у липні.

Як відомо, дві країни Південно-Східної Азії звинувачують одна одну у зіткненнях, що розпочалися в понеділок. І досі не мають спільних поглядів на дипломатичне вирішення напруги, що триває вже кілька місяців.

Міністр закордонних справ Таїланду заявив у вівторок в інтерв'ю, що не бачить потенціалу для переговорів. Він додав, що ситуація не сприяє посередництву третьої сторони.

Водночас головний радник прем'єр-міністра Камбоджі Хун Манет заявив Reuters, що його країна "готова до переговорів у будь-який час".

Виступаючи на мітингу в Пенсільванії у вівторок ввечері, лідер США Дональд Трамп перерахував низку воєн, які, за його словами, він допоміг зупинити, зокрема між Пакистаном та Індією, а також Ізраїлем та Іраном, перш ніж прокоментувати відновлення конфлікту в Південно-Східній Азії.

"Не хочу визнавати, що ця війна під назвою Камбоджа-Таїланд почалася сьогодні, а завтра мені доведеться зробити телефонний дзвінок. Хто ще міг би сказати, що я зателефоную і зупиню війну між двома дуже могутніми країнами, Таїландом і Камбоджею?", — сказав Трамп.

На запитання про перспективу повторного втручання Трампа речник уряду Камбоджі Пен Бона заявив, що позиція Пномпеня залишається незмінною, що країна прагне лише миру. Речник уряду Таїланду сказав, що йому невідомо, чи розмовляв прем'єр-міністр з Трампом, оскільки він перебуває в парламенті.

Роль Трампа у відносинах між Таїландом і Камбоджею

Нагадаємо, що Трамп раніше спілкувався з лідерами обох країн і відіграв центральну роль у перемир'ї між ними після п'яти днів боїв у липні, внаслідок яких загинуло щонайменше 48 людей. Тоді це було найважче зіткнення між ними в новітній історії.

У липні Трамп використав важіль торгівельних переговорів для посередництва у досягненні припинення вогню.

Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу заявив у вівторок агентству Reuters, що він не вважає, що загрозу тарифів слід використовувати для тиску на його країну та стимулювання переговорів. 

Минулого місяця Таїланд призупинив заходи щодо деескалації, узгоджені на жовтневому саміті у присутності Трампа, після того, як тайський солдат був покалічений міною, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановила Камбоджа, яка відкидає це звинувачення.

Обидві країни заявили, що евакуювали сотні тисяч людей з прикордонних районів.

У вівторок ввечері, 9 грудня, Міністерство оборони Камбоджі заявило, що з понеділка загинуло дев'ять мирних жителів, а 20 отримали серйозні поранення. Тайські чиновники повідомили про загибель чотирьох солдатів та 68 поранених.

Раніше ми інформували, що між Таїландом і Камбоджею знову почалися бої.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Трамп виступив посередником між Таїландом і Камбоджею, які підписали нову мирну угоду.

США Дональд Трамп Таїланд війна бойові дії Камбоджа
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації