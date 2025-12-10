Дональд Трамп отреагировал на бои между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Боевые действия между Камбоджей и Таиландом в районе спорной границы обостряются. Лидер США Дональд Трамп отреагировал на нарушение перемирия, которое он заключил ранее.

Об этом информирует Reuters в среду, 10 декабря.

Реклама

Читайте также:

Трамп о боях между Таиландом и Камбоджей

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сделает телефонный звонок, чтобы остановить боевые действия между Таиландом и Камбоджей и сохранить перемирие, которое он заключил в июле.

Как известно, две страны Юго-Восточной Азии обвиняют друг друга в столкновениях, которые начались в понедельник. И до сих пор не имеют общих взглядов на дипломатическое решение напряжения, которое длится уже несколько месяцев.

Министр иностранных дел Таиланда заявил во вторник в интервью, что не видит потенциала для переговоров. Он добавил, что ситуация не способствует посредничеству третьей стороны.

В то же время главный советник премьер-министра Камбоджи Хун Манет заявил Reuters, что его страна "готова к переговорам в любое время".

Выступая на митинге в Пенсильвании во вторник вечером, лидер США Дональд Трамп перечислил ряд войн, которые, по его словам, он помог остановить, в частности между Пакистаном и Индией, а также Израилем и Ираном, прежде чем прокомментировать возобновление конфликта в Юго-Восточной Азии.

"Не хочу признавать, что эта война под названием Камбоджа-Таиланд началась сегодня, а завтра мне придется сделать телефонный звонок. Кто еще мог бы сказать, что я позвоню и остановлю войну между двумя очень могущественными странами, Таиландом и Камбоджей?", — сказал Трамп.

На вопрос о перспективе повторного вмешательства Трампа представитель правительства Камбоджи Пен Бона заявил, что позиция Пномпеня остается неизменной, что страна стремится только к миру. Представитель правительства Таиланда сказал, что ему неизвестно, разговаривал ли премьер-министр с Трампом, поскольку он находится в парламенте.

Роль Трампа в отношениях между Таиландом и Камбоджей

Напомним, что Трамп ранее общался с лидерами обеих стран и сыграл центральную роль в перемирии между ними после пяти дней боев в июле, в результате которых погибли по меньшей мере 48 человек. Тогда это было самое тяжелое столкновение между ними в новейшей истории.

В июле Трамп использовал рычаг торговых переговоров для посредничества в достижении прекращения огня.

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил во вторник агентству Reuters, что он не считает, что угрозу тарифов следует использовать для давления на его страну и стимулирования переговоров.

В прошлом месяце Таиланд приостановил меры по деэскалации, согласованные на октябрьском саммите в присутствии Трампа, после того, как тайский солдат был покалечен миной, которую, по словам Бангкока, недавно установила Камбоджа, которая отвергает это обвинение.

Обе страны заявили, что эвакуировали сотни тысяч людей из приграничных районов.

Во вторник вечером, 9 декабря, Министерство обороны Камбоджи заявило, что с понедельника погибло девять мирных жителей, а 20 получили серьезные ранения. Тайские чиновники сообщили о гибели четырех солдат и 68 раненых.

Ранее мы информировали, что между Таиландом и Камбоджей снова начались бои.

Напомним, что в октябре 2025 года Трамп выступил посредником между Таиландом и Камбоджей, которые подписали новое мирное соглашение.