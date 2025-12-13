Видео
Главная Новости дня Таиланд прокомментировал бои с Камбоджей после слов Трампа о мире

Таиланд прокомментировал бои с Камбоджей после слов Трампа о мире

Дата публикации 13 декабря 2025 09:41
Таиланд будет продолжать борьбу с Камбоджей — заявление премьера
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

В Таиланде пообещали продолжать борьбу с Камбоджей. Стычки между странами продолжились всего через несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о перемирии.

Об этом сообщает Reuters.

Бои между Таиландом и Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул написал в своем Facebook, что его страна "будет продолжать осуществлять военные действия, пока не перестанет чувствовать вред и угрозы своей земле и народу".

В то же время Трамп в пятницу пообщался с Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и заявил, что они договорились "прекратить все боевые действия".

Однако после этого ни один из них не упомянул о каком-либо соглашении, а Чарнвиракул заявил, что "перемирия не было".

"Я хочу четко заявить. Наши действия сегодня утром уже сказали сами за себя", — подчеркнул премьер Таиланда.

Сейчас Белый дом не комментировал эти заявления.

Напомним, 8 декабря Таиланд атаковал Камбоджу. Это стало первым применением боевой авиации Таиландом после июльских боев.

Дональд Трамп отреагировал на нарушение перемирия, которое он заключил ранее. Он заявил, что сделает телефонный звонок, чтобы остановить боевые действия.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
