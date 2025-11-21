Відео
"Танці з зірками" повертаються — хто стане новими суддями шоу

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 16:37
Оновлено: 17:23
Хто стане суддями шоу "Танці з зірками"
"Танці з зірками". Фото: кадр із відео

Популярний розважальний проєкт "Танці з зірками" готує для глядачів особливий спецвипуск. Організатори поступово розкривають подробиці майбутнього шоу, і однією з головних інтриг став оновлений склад суддів.

Про це повідомили на сторінці шоу в Instagram у п'ятницю, 21 листопада.

"Танці з зірками" повертаються — хто стане новими суддями шоу - фото 1
Хто стане суддями шоу "Танці з зірками". Фото: скриншот

Хто стане суддями шоу "Танці з зірками"

Цього разу оцінювати виступи учасників буде четвірка журі. До суддівського складу приєднався багаторічний танцівник проєкту, а нині військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар. Він вперше від початку повномасштабної війни зможе ненадовго залишити службу, щоб відповісти на прохання фанів і зайняти місце за суддівським столом.

Серед суддів також з’явиться співачка Наталія Могилевська. Вона тричі брала участь у шоу та навіть здобувала перемогу, тож її досвід на паркеті та довіра глядачів роблять вердикти особливо вагомими.

Компанію їм складе MONATIK — артист, який задає стиль сучасній українській попмузиці та добре знається на хореографії. Завершує четвірку балерина Катерина Кухар, яка багато років була невід’ємною частиною суддівської команди "Танців з зірками".

Цьогоріч спецвипуск матиме і благодійну мету. Проєкт об’єднався з центром лікування воєнних травм Superhumans Center, який збирає кошти на розвиток прицільної евакуації поранених бійців. Цей новий формат дозволяє доправити військових з передової до операційних центрів у середньому за 15–17 годин — саме ті критично важливі години, що можуть врятувати кінцівку або життя.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
