Популярный развлекательный проект "Танці з зірками" готовит для зрителей особый спецвыпуск. Организаторы постепенно раскрывают подробности будущего шоу, и одной из главных интриг стал обновленный состав судей.

Об этом сообщили на странице шоу в Instagram в пятницу, 21 ноября.

Кто станет судьями шоу "Танцы со звездами"

На этот раз оценивать выступления участников будет четверка жюри. К судейскому составу присоединился многолетний танцовщик проекта, а ныне военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар. Он впервые с начала полномасштабной войны сможет ненадолго оставить службу, чтобы ответить на просьбы фанов и занять место за судейским столом.

Среди судей также появится певица Наталья Могилевская. Она трижды участвовала в шоу и даже одерживала победу, поэтому ее опыт на паркете и доверие зрителей делают вердикты особенно весомыми.

Компанию им составит MONATIK — артист, который задает стиль современной украинской поп-музыке и хорошо разбирается в хореографии. Завершает четверку балерина Екатерина Кухар, которая много лет была неотъемлемой частью судейской команды "Танцев со звездами".

В этом году спецвыпуск будет иметь и благотворительную цель. Проект объединился с центром лечения военных травм Superhumans Center, который собирает средства на развитие прицельной эвакуации раненых бойцов. Этот новый формат позволяет доставить военных с передовой в операционные центры в среднем за 15-17 часов — именно те критически важные часы, которые могут спасти конечность или жизнь.

