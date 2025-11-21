Видео
Україна
Видео
Видео

Главная Новости дня "Танцы со звездами" возвращаются — кто станет новыми судьями шоу

"Танцы со звездами" возвращаются — кто станет новыми судьями шоу

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 16:37
обновлено: 17:23
Кто станет судьями шоу "Танцы со звездами"
"Танцы со звездами". Фото: кадр из видео

Популярный развлекательный проект "Танці з зірками" готовит для зрителей особый спецвыпуск. Организаторы постепенно раскрывают подробности будущего шоу, и одной из главных интриг стал обновленный состав судей.

Об этом сообщили на странице шоу в Instagram в пятницу, 21 ноября.

Читайте также:
"Танцы со звездами" возвращаются — кто станет новыми судьями шоу - фото 1
Кто станет судьями шоу "Танцы со звездами". Фото: скриншот

Кто станет судьями шоу "Танцы со звездами"

На этот раз оценивать выступления участников будет четверка жюри. К судейскому составу присоединился многолетний танцовщик проекта, а ныне военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар. Он впервые с начала полномасштабной войны сможет ненадолго оставить службу, чтобы ответить на просьбы фанов и занять место за судейским столом.

Среди судей также появится певица Наталья Могилевская. Она трижды участвовала в шоу и даже одерживала победу, поэтому ее опыт на паркете и доверие зрителей делают вердикты особенно весомыми.

Компанию им составит MONATIK — артист, который задает стиль современной украинской поп-музыке и хорошо разбирается в хореографии. Завершает четверку балерина Екатерина Кухар, которая много лет была неотъемлемой частью судейской команды "Танцев со звездами".

В этом году спецвыпуск будет иметь и благотворительную цель. Проект объединился с центром лечения военных травм Superhumans Center, который собирает средства на развитие прицельной эвакуации раненых бойцов. Этот новый формат позволяет доставить военных с передовой в операционные центры в среднем за 15-17 часов — именно те критически важные часы, которые могут спасти конечность или жизнь.

Танцы со звездами шоу судьи телевидение звезды
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
