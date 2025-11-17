Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Танцы со звездами возвращаются — какие нововведения ждут зрителей

Танцы со звездами возвращаются — какие нововведения ждут зрителей

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 23:54
обновлено: 23:54
"Танцы со звездами" возвращаются - когда ждать шоу
Танцы со звездами. Фото: 1+1

Впервые за четыре года популярное шоу "Танцы со звездами" снова появится на телеэкранах. На этот раз в формате предновогоднего спецвыпуска, созданного для того, чтобы объединить украинцев вокруг масштабной благотворительной цели.

Об этом сообщает 1+1.

Реклама
Читайте также:

"Танцы со звездами" возвращаются

"Движение к жизни" — под таким новым лозунгом выйдет легендарное шоу, призванное вернуть украинцам веру в будущее и напомнить, что жизнь продолжается несмотря на все вызовы. Проект должен подарить зрителям заряд вдохновения и сил двигаться вперед, чтобы даже в самые темные времена каждый почувствовал: ты не один.

Проект возвращается на телеканал "1+1 Украина" с обновленной концепцией, новыми участниками и важной благотворительной миссией. Вместе со всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center команда шоу собирает средства на развитие системы прицельной эвакуации — инновационного механизма быстрой транспортировки тяжелораненых военных без потери драгоценного времени.

Содержание и работа двух эвакуационных автомобилей Superhumans обходится примерно в 10 миллионов гривен в год, а одна эвакуация стоит от 30 до 45 тысяч гривен. Это стоимость шансов для наших защитников не только выжить, но и вернуться к нормальной жизни — двигаться, работать, прикасаться к родным обеими руками или собственными ногами.

Superhumans Center не имеет государственного финансирования — он работает исключительно благодаря донорской поддержке и постоянному фандрейзингу, обеспечивая раненым бесплатное лечение и реабилитацию. Именно поэтому, чтобы еще больше военных могли получить своевременную и качественную помощь, телеканал "1+1 Украина" и проект "Танцы со звездами" объединяют усилия с Superhumans Center в совместной благотворительной инициативе.

Кто примет участие в "Танцях з зірками"

В предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами" на паркет выйдут новые и неожиданные участники. Кто именно присоединится к проекту на этот раз, организаторы расскажут чуть позже. Зрителей также ожидает обновленный состав судей и яркие музыкальные выступления, которые превратят вечер в настоящий праздник вдохновения, красоты и силы духа.

"Танцы со звездами" всегда были о движении — сейчас для всех украинцев это приобретает новый более глубокий смысл. Итак, проект вернется на "1+1 Украина", чтобы вдохновить украинцев на движение к жизни и показать, что вместе мы строим страну сверхлюдей, которые несмотря ни на что продолжают жить, любить и творить", — комментирует Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса 1+1 media.

Официальный список звезд пока не объявлен, но Telegram-канал МУЗВАР предполагает, что продюсер шоу Владимир Завадюк уже сделал предложение об участии известным украинским звездам, а именно:

  • Артему Пивоварову,
  • Jerry Heil,
  • KOLA,
  • Даше Квитковой,
  • Анне Буткевич,
  • Никите Добрынину,
  • Иванне Онофрийчук.

Над реализацией проекта работает команда Big Brave Events под руководством продюсера Владимира Завадюка. Super-партнером предновогоднего спецвыпуска "Танцы со звездами" выступает Superhumans Center, а информационным партнером — журнал Viva!

Напомним, что в Киеве презентовали новое хореографически-цирковое шоу "Поезд в чудеса". Это история, которая превратит обычный вечер в путешествие мечтами.

Также мы сообщали, сколько анкет было на участие в шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком.

Танцы со звездами шоу телевидение танцы телеканал "1+1"
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации