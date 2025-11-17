"Танцы со звездами" возвращаются - когда ждать шоу

Танцы со звездами. Фото: 1+1

Впервые за четыре года популярное шоу "Танцы со звездами" снова появится на телеэкранах. На этот раз в формате предновогоднего спецвыпуска, созданного для того, чтобы объединить украинцев вокруг масштабной благотворительной цели.

"Танцы со звездами" возвращаются

"Движение к жизни" — под таким новым лозунгом выйдет легендарное шоу, призванное вернуть украинцам веру в будущее и напомнить, что жизнь продолжается несмотря на все вызовы. Проект должен подарить зрителям заряд вдохновения и сил двигаться вперед, чтобы даже в самые темные времена каждый почувствовал: ты не один.

Проект возвращается на телеканал "1+1 Украина" с обновленной концепцией, новыми участниками и важной благотворительной миссией. Вместе со всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center команда шоу собирает средства на развитие системы прицельной эвакуации — инновационного механизма быстрой транспортировки тяжелораненых военных без потери драгоценного времени.

Содержание и работа двух эвакуационных автомобилей Superhumans обходится примерно в 10 миллионов гривен в год, а одна эвакуация стоит от 30 до 45 тысяч гривен. Это стоимость шансов для наших защитников не только выжить, но и вернуться к нормальной жизни — двигаться, работать, прикасаться к родным обеими руками или собственными ногами.

Superhumans Center не имеет государственного финансирования — он работает исключительно благодаря донорской поддержке и постоянному фандрейзингу, обеспечивая раненым бесплатное лечение и реабилитацию. Именно поэтому, чтобы еще больше военных могли получить своевременную и качественную помощь, телеканал "1+1 Украина" и проект "Танцы со звездами" объединяют усилия с Superhumans Center в совместной благотворительной инициативе.

Кто примет участие в "Танцях з зірками"

В предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами" на паркет выйдут новые и неожиданные участники. Кто именно присоединится к проекту на этот раз, организаторы расскажут чуть позже. Зрителей также ожидает обновленный состав судей и яркие музыкальные выступления, которые превратят вечер в настоящий праздник вдохновения, красоты и силы духа.

"Танцы со звездами" всегда были о движении — сейчас для всех украинцев это приобретает новый более глубокий смысл. Итак, проект вернется на "1+1 Украина", чтобы вдохновить украинцев на движение к жизни и показать, что вместе мы строим страну сверхлюдей, которые несмотря ни на что продолжают жить, любить и творить", — комментирует Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса 1+1 media.

Официальный список звезд пока не объявлен, но Telegram-канал МУЗВАР предполагает, что продюсер шоу Владимир Завадюк уже сделал предложение об участии известным украинским звездам, а именно:

Артему Пивоварову,

Jerry Heil,

KOLA,

Даше Квитковой,

Анне Буткевич,

Никите Добрынину,

Иванне Онофрийчук.

Над реализацией проекта работает команда Big Brave Events под руководством продюсера Владимира Завадюка. Super-партнером предновогоднего спецвыпуска "Танцы со звездами" выступает Superhumans Center, а информационным партнером — журнал Viva!

