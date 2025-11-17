"Танці з зірками" повертаються - коли чекати на шоу

Танці з зірками. Фото: 1+1

Вперше за чотири роки популярне шоу "Танці з зірками" знову з’явиться на телеекранах. Цього разу у форматі передноворічного спецвипуску, створеного для того, щоб об’єднати українців навколо масштабної благодійної мети.

Про це повідомляє 1+1.

Реклама

Читайте також:

"Танці з зірками" повертаються

"Рух до життя" — під таким новим гаслом вийде легендарне шоу, покликане повернути українцям віру в майбутнє та нагадати, що життя продовжується попри всі виклики. Проєкт має подарувати глядачам заряд натхнення й сил рухатися вперед, аби навіть у найтемніші часи кожен відчув: ти не сам.

Проєкт повертається на телеканал "1+1 Україна" з оновленою концепцією, новими учасниками та важливою благодійною місією. Разом із всеукраїнським сучасним центром воєнної травми Superhumans Center команда шоу збирає кошти на розвиток системи прицільної евакуації — інноваційного механізму швидкого транспортування тяжкопоранених військових без втрати дорогоцінного часу.

Утримання та робота двох евакуаційних автомобілів Superhumans обходиться приблизно у 10 мільйонів гривень на рік, а одна евакуація коштує від 30 до 45 тисяч гривень. Це вартість шансів для наших захисників не лише вижити, а й повернутися до нормального життя — рухатися, працювати, торкатися до рідних обома руками чи власними ногами.

Superhumans Center не має державного фінансування — він працює виключно завдяки донорській підтримці та постійному фандрейзингу, забезпечуючи пораненим безкоштовне лікування та реабілітацію. Саме тому, щоб ще більше військових могли отримати вчасну та якісну допомогу, телеканал "1+1 Україна" та проєкт "Танці з зірками" об’єднують зусилля з Superhumans Center у спільній благодійній ініціативі.

Хто візьме участь у "Танцях з зірками"

У передноворічному спецвипуску "Танців з зірками" на паркет вийдуть нові та несподівані учасники. Хто саме приєднається до проєкту цього разу, організатори розкажуть трохи згодом. Глядачів також очікує оновлений склад суддів та яскраві музичні виступи, які перетворять вечір на справжнє свято натхнення, краси та сили духу.

"Танці з зірками" завжди були про рух — зараз для всіх українців це набуває нового глибшого сенсу. Отже, проєкт повернеться на "1+1 Україна", щоб надихнути українців на рух до життя і показати, що разом ми будуємо країну надлюдей, які попри все продовжують жити, любити і творити", — коментує Максим Кривицький, директор телевізійного бізнесу 1+1 media.

Офіційний список зірок поки не оголошено, але Telegram-канал МУЗВАР припускає, що продюсер шоу Володимир Завадюк уже зробив пропозицію про участь відомим українським зіркам, а саме:

Артему Пивоварову,

Jerry Heil,

KOLA,

Даші Квітковій,

Анні Буткевич,

Нікіті Добриніну,

Іванні Онофрійчук.

Над реалізацією проєкту працює команда Big Brave Events під керівництвом продюсера Володимира Завадюка. Super-партнером передноворічного спецвипуску "Танці з зірками" виступає Superhumans Center, а інформаційним партнером — журнал Viva!.

Нагадаємо, що у Києві презентували нове хореографічно-циркове шоу "Потяг у дива". Це історія, яка перетворить звичайний вечір у подорож мріями.

Також ми повідомляли, скільки анкет було на участь у шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком.