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Тамбовський пороховий завод в РФ зупинив роботу після атаки БпЛА

11 червня 2025 13:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
В ЦПД заявили, що на Тамбовському пороховому заводі зупинилась робота після атаки
Заграва від вогню на Тамбовському заводі. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, повідомив, що внаслідок чергової атаки Тамбовський пороховий завод у Росії знову призупинив свою діяльність. Це підприємство є одним із стратегічно важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу, активно залученим до ведення війни проти України.

Про це Андрій Коваленко повідомив на каналі у Telegram.

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На цьому заводі виготовляють порохи для стрілецької, артилерійської та реактивної зброї. Крім того, там виробляють колоксилін — компонент, що широко використовується у вибухових речовинах та спеціалізованих військових продуктах.

Андрій Коваленко зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обсяги виробництва на цьому об'єкті значно зросли, адже він постачає ключові компоненти для забезпечення потреб армії окупантів.

Тепер, через влучання та пошкодження, завод тимчасово виведений з ладу, що є важливим ударом по військовій інфраструктурі агресора.

Нагадаємо, вранці 11 червня в соцмережах з'явилися фото та відео, як в Росії дрон атакував Тамбовський пороховий завод в місті Котовськ. 

Тим часом голова СБУ Василь Малюк натякнув, що в Росії незабаром можливі нові вибухи на військових об'єктах в рамках операції "Павутина"

Також джерело СБУ повідомило, що для атак по російських аеродромах застосували унікальні дрони

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