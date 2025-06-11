В ЦПД заявили, что на Тамбовском пороховом заводе остановилась работа после атаки

Зарево от огня на Тамбовском заводе. Фото: скриншот

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, сообщил, что в результате очередной атаки Тамбовский пороховой завод в России снова приостановил свою деятельность. Это предприятие является одним из стратегически важных объектов российского военно-промышленного комплекса, активно вовлеченным в ведение войны против Украины.

Об этом Андрей Коваленко сообщил на канале в Telegram.

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На этом заводе изготавливают порохи для стрелкового, артиллерийского и реактивного оружия. Кроме того, там производят колоксилин — компонент, который широко используется во взрывчатых веществах и специализированных военных продуктах.

Андрей Коваленко отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину объемы производства на этом объекте значительно выросли, ведь он поставляет ключевые компоненты для обеспечения потребностей армии оккупантов.

Теперь, из-за попадания и повреждения, завод временно выведен из строя, что является важным ударом по военной инфраструктуре агрессора.

Напомним, утром 11 июня в соцсетях появились фото и видео, как в России дрон атаковал Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.

Тем временем глава СБУ Василий Малюк намекнул, что в России вскоре возможны новые взрывы на военных объектах в рамках операции "Паутина".

Также источник СБУ сообщил, что для атак по российским аэродромам применили уникальные дроны.