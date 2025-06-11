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У РФ атаковано пороховий завод у Котовську — виникла пожежа

11 червня 2025 07:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Росії дрон влучив у Тамбовський пороховий завод — пожежа на складі
Вибухи на заводі. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 11 червня російський Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, що є одним із найбільших виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів у Росії, був атакований безпілотником. Це вже не перший випадок, коли завод опинився під атакою дронів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У результаті атаки виникла пожежа на даху складського приміщення. За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав, персонал було евакуйовано. На оприлюднених у мережі відео чути вигуки очевидців, які підтверджують, що об’єкт, імовірно, горить саме після удару дрона.

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Територію заводу можна ідентифікувати за характерними червоно-білими димарями, які неодноразово були помітні  на фото в місцевих ЗМІ.

Міністерство оборони РФ раніше звітувало про збиття одного БпЛА над Тамбовською областю тієї ж ночі, однак фото та відео свідчать, що щонайменше один дрон досяг цілі.

Це не перша атака на об’єкт: раніше Тамбовський пороховий завод уже зазнавав ударів — у січні, липні 2024 року та листопаді 2023-го. Востаннє під атакою завод опинився 29 травня 2025 року. 

Підприємство входить до складу держкорпорації "Ростех" і виготовляє понад 200 найменувань продукції, зокрема піроксилінові порохи для стрілецької зброї, гранат, пострілів для гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів.

Нагадаємо, вчора, 10 червня, стало відомо, що в Росії БпЛА влучив у дроновий завод в Елабузі. 

Ще раніше, 9 червня, в Росії під атакою опинився завод "ВНІІР-Прогрес", який займався виробництвом електроніки для дронів, кораблів та підводних човнів. 

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