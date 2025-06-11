В России дрон попал в Тамбовский пороховой завод - пожар на складе

В РФ атакован пороховой завод в Котовске — возник пожар
В ночь на 11 июня российский Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, который является одним из крупнейших производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов в России, был атакован беспилотником. Это уже не первый случай, когда завод оказался под атакой дронов.
Об этом сообщают росСМИ.
В Котовске раздавались взрывы на пороховом заводе
В результате атаки возник пожар на крыше складского помещения. По предварительным данным, никто из работников не пострадал, персонал был эвакуирован. На обнародованных в сети видео слышны возгласы очевидцев, которые подтверждают, что объект, вероятно, горит именно после удара дрона.
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Территорию завода можно идентифицировать по характерным красно-белым дымовым трубам, которые неоднократно были замечены на фото в местных СМИ.
Министерство обороны РФ ранее отчитывалось о сбитии одного БпЛА над Тамбовской областью той же ночью, однако, фото и видео свидетельствуют, что по меньшей мере один дрон достиг цели.
Это не первая атака на объект: ранее Тамбовский пороховой завод уже подвергался ударам — в январе, июле 2024 года и ноябре 2023-го. Последний раз под атакой завод оказался 29 мая 2025 года.
Предприятие входит в состав госкорпорации "Ростех" и производит более 200 наименований продукции, в частности пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, гранат, выстрелов для гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.
Напомним, вчера, 10 июня, стало известно, что в России БпЛА попал в дроновый завод в Елабуге.
Еще ранее, 9 июня, в России под атакой оказался завод "ВНИИР-Прогресс", который занимался производством электроники для дронов, кораблей и подводных лодок.
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