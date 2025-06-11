В России дрон попал в Тамбовский пороховой завод - пожар на складе

Взрывы на заводе. Фото: скриншот

В ночь на 11 июня российский Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, который является одним из крупнейших производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов в России, был атакован беспилотником. Это уже не первый случай, когда завод оказался под атакой дронов.

Об этом сообщают росСМИ.

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В результате атаки возник пожар на крыше складского помещения. По предварительным данным, никто из работников не пострадал, персонал был эвакуирован. На обнародованных в сети видео слышны возгласы очевидцев, которые подтверждают, что объект, вероятно, горит именно после удара дрона.

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Территорию завода можно идентифицировать по характерным красно-белым дымовым трубам, которые неоднократно были замечены на фото в местных СМИ.

Министерство обороны РФ ранее отчитывалось о сбитии одного БпЛА над Тамбовской областью той же ночью, однако, фото и видео свидетельствуют, что по меньшей мере один дрон достиг цели.

Это не первая атака на объект: ранее Тамбовский пороховой завод уже подвергался ударам — в январе, июле 2024 года и ноябре 2023-го. Последний раз под атакой завод оказался 29 мая 2025 года.

Предприятие входит в состав госкорпорации "Ростех" и производит более 200 наименований продукции, в частности пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, гранат, выстрелов для гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Напомним, вчера, 10 июня, стало известно, что в России БпЛА попал в дроновый завод в Елабуге.

Еще ранее, 9 июня, в России под атакой оказался завод "ВНИИР-Прогресс", который занимался производством электроники для дронов, кораблей и подводных лодок.