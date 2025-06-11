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СБУ застосувала дрони власної розробки в операції "Павутина"

11 червня 2025 12:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
СБУ застосувала власні унікальні дрони в операції Павутина
Дрони, які використали для спецоперації "Павутина". Фото: СБУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час проведення спецоперації "Павутина" Служба безпеки України використала унікальні безпілотники. Вони були спеціально розроблені й виготовлені її інженерами.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело в СБУ.

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За словами джерела, дрони, що застосовувалися, є унікальною розробкою Служби із використанням сучасних технологічних рішень.

Їх головна перевага полягає в здатності діяти на надзвичайно великих відстанях.

"Вказані дрони — унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації", — зазначило джерело в СБУ. 

Це дозволяє успішно вражати цілі навіть у глибокому тилу ворога. Як зазначає джерело, такі БпЛА були створені виключно для виконання спеціальних завдань — з урахуванням типу цілей, специфіки обстановки та потреб оборонної тактики в умовах великої відстані.

Нагадаємо, нещодавно голова СБУ Василь Малюк натякнув, що в Росії незабаром може відбутися продовження операції "Павутина".

Також в СБУ оприлюднили нові відеокадри із операції "Павутина". 

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