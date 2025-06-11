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СБУ применила дроны собственной разработки в операции "Паутина"

11 июня 2025 12:03
Анастасия Постоенко - Редактор
СБУ применила собственные уникальные дроны в операции Паутина
Дроны, которые использовали для спецоперации "Паутина". Фото: СБУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Во время проведения спецоперации "Паутина" Служба безопасности Украины использовала уникальные беспилотники. Они были специально разработаны и изготовлены ее инженерами.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в СБУ.

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По словам источника, применявшиеся дроны являются уникальной разработкой Службы с использованием современных технологических решений.

Их главное преимущество заключается в способности действовать на чрезвычайно больших расстояниях.

"Указанные дроны — уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации", — отметил источник в СБУ.

Это позволяет успешно поражать цели даже в глубоком тылу врага. Как отмечает источник, такие БпЛА были созданы исключительно для выполнения специальных задач — с учетом типа целей, специфики обстановки и потребностей оборонительной тактики в условиях большого расстояния.

Напомним, недавно глава СБУ Василий Малюк намекнул, что в России вскоре может состояться продолжение операции "Паутина".

Также в СБУ обнародовали новые видеокадры из операции "Паутина".

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